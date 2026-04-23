Служебна титла за Борислава Христова и Атинайкос в гръцкото баскетболно първенство

Българската баскетболна звезда Борислава Христова и нейният клуб Атинайкос официално се окичиха с титлата шампион на Гърция, след като Гръцката баскетболна федерация взе категорично решение в тяхна полза. Институцията отхвърли жалбата на съперника Панатинайкос, с което сложи точка на напрегнатия финален сблъсък.

Финалната серия между двата гранда се превърна в истинска драма, след като първият двубой бе прекъснат на полувремето при резултат 44:36 в полза на домакините от Атинайкос. Причината за неочаквания развой бе отказът на баскетболистките на „зелените“ да се върнат на терена за втората част. Те изразиха недоволството си, тъй като част от техните привърженици не бяха допуснати в залата, въпреки че разполагаха с валидни билети.

Така, след като и двата отбора си размениха по една победа в редовния сезон, съдбата на шампионската титла бе решена извън игралното поле.