Байерн Мюнхен и ПСЖ в епичен сблъсък за място на финала в Шампионската лига

Европейската футболна сцена отново ще бъде разтърсена от грандиозен спектакъл – Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен се изправят един срещу друг в реванша от полуфиналите на Шампионската лига. Във вторник вечер, точно в 22:00 часа българско време, „Алианц Арена“ ще се превърне в арена на страстите, където ще се реши кой ще продължи към големия финал в Будапеща.

Първият двубой между двата колоса се превърна в истински трилър, достоен за сценарий на Алфред Хичкок. Парижани надделяха с 5:4 в голово шоу, което ще се помни дълго. Само през първото полувреме паднаха цели пет попадения – нещо, което не се бе случвало в турнира от далечната 1982 година, когато Байерн гостува на ЦСКА София. Тогава българите водеха с 3:2 на почивката, а сега ролите бяха разменени – ПСЖ имаше предимство от 3:2 след първите 45 минути.

Байерн вече си осигури титлата в Бундеслигата и използва последните кръгове за ротации и поддържане на форма. Въпреки това, миналия уикенд баварците се спасиха от срамно поражение срещу Хайденхайм, завършвайки 3:3 след драматичен автогол в добавеното време. Тимът на Венсан Компани ще бъде без няколко ключови играчи – Бара Ндиайе, Маусън Кардосо, Серж Гнабри, Касиано Киала и Уисдъм Майк са извън сметките. Добрата новина за феновете е, че Компани се завръща на треньорската скамейка след изтърпяно наказание.

ПСЖ също не впечатли в последния си мач от Лига 1, където завърши 2:2 срещу Лориен, след като Луис Енрике даде почивка на основните си футболисти. Въпреки това, парижани все още не са си осигурили титлата във Франция, като водят с шест точки пред Ланс три кръга преди края. За реванша в Мюнхен, гостите ще бъдат без титулярния страж Люка Шевалие и Куентин Нджанту, а Ашраф Хакими също е аут заради травма, получена в първия полуфинал.

През този сезон двата тима вече се срещнаха в груповата фаза, където Байерн спечели с 2:1 в Париж. Въпреки това, ПСЖ взе реванш на четвъртфиналите на Световното клубно първенство през лятото. Исторически, баварците имат леко предимство, като последният им финал бе през 2020 година, когато именно те победиха ПСЖ с 1:0 в Лисабон.

Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу Арсенал на „Пушкаш Арена“. Лондончани се завръщат на финал в Шампионската лига след 20-годишна пауза. ПСЖ е действащ шампион, а Байерн мечтае за нова европейска слава.