Силвио Балдини въвежда стоманена дисциплина в лагера на Италия

Италия се изправя пред нова ера на ред и дисциплина. След като националният отбор пропусна трети пореден Мондиал – нещо немислимо за „скуадра адзура“ – временният селекционер Силвио Балдини поема юздите с твърда ръка и амбиция за промяна. 67-годишният специалист, който ще води тима в приятелските срещи срещу Люксембург (3 юни) и Гърция (7 юни), не губи време и въвежда строги правила още от първия ден на минилагера.

Макар и с временен статут, Балдини ясно показва, че компромиси няма да има – дисциплината е на първо място. Сред най-значимите нововъведения е премахването на индивидуалните стаи – футболистите вече ще споделят помещения по двама или трима, за да се засили отборният дух и комуникацията. Мобилните телефони са строго забранени, а закуската ще започва в точно определен час, като всички играчи ще се хранят заедно.

Така се цели изграждане на единство и фокус върху предстоящите предизвикателства.

Още една интересна мярка – всеки ден футболистите ще се качват на кантара, за да се следи стриктно тяхното тегло и физическо състояние. По този начин Балдини и екипът му искат да гарантират оптимална форма и професионализъм във всеки детайл.

Тези реформи идват на фона на сериозни промени във футболната федерация на Италия, след като редица ръководители и треньори подадоха оставки заради неуспеха в квалификациите. Очаква се след контролите през юни да бъде назначен постоянен селекционер, но дотогава Балдини е решен да остави своя отпечатък и да върне дисциплината в отбора.