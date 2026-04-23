Силвио Балдини въвежда стоманена дисциплина в лагера на Италия

Силвио Балдини въвежда стоманена дисциплина в лагера на Италия

23 Април, 2026 16:03 501 1

  • италия-
  • национален отбор-
  • силвио балдини-
  • дисциплина-
  • футбол-
  • селекционер-
  • контролни срещи-
  • реформи-
  • световно първенство-
  • спортни новини

Специалистът е временен вариант за селекционер

Силвио Балдини въвежда стоманена дисциплина в лагера на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия се изправя пред нова ера на ред и дисциплина. След като националният отбор пропусна трети пореден Мондиал – нещо немислимо за „скуадра адзура“ – временният селекционер Силвио Балдини поема юздите с твърда ръка и амбиция за промяна. 67-годишният специалист, който ще води тима в приятелските срещи срещу Люксембург (3 юни) и Гърция (7 юни), не губи време и въвежда строги правила още от първия ден на минилагера.

Макар и с временен статут, Балдини ясно показва, че компромиси няма да има – дисциплината е на първо място. Сред най-значимите нововъведения е премахването на индивидуалните стаи – футболистите вече ще споделят помещения по двама или трима, за да се засили отборният дух и комуникацията. Мобилните телефони са строго забранени, а закуската ще започва в точно определен час, като всички играчи ще се хранят заедно.

Така се цели изграждане на единство и фокус върху предстоящите предизвикателства.

Още една интересна мярка – всеки ден футболистите ще се качват на кантара, за да се следи стриктно тяхното тегло и физическо състояние. По този начин Балдини и екипът му искат да гарантират оптимална форма и професионализъм във всеки детайл.

Тези реформи идват на фона на сериозни промени във футболната федерация на Италия, след като редица ръководители и треньори подадоха оставки заради неуспеха в квалификациите. Очаква се след контролите през юни да бъде назначен постоянен селекционер, но дотогава Балдини е решен да остави своя отпечатък и да върне дисциплината в отбора.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    2 0 Отговор
    Не мога да повярвам че тепърва ще въвеждат правила, кантар, по двама в стая обща закуска. Какво в било досега? Някакви лигльовци

    16:15 23.04.2026

