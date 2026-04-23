Барселона потвърди: Ламин Ямал аут до края на сезона, но надеждите за Мондиала остават

Ламин Ямал ще отсъства от терена до края на сезона, след като получи неприятна травма по време на драматичния успех на Барселона срещу Селта на „Камп Ноу“. Именно след изпълнението на решаващата дузпа, донесла победата с 1:0, талантливият нападател бе принуден да напусне играта, а притесненията на привържениците не закъсняха.

Днес клубът официално разкри подробности около състоянието на испанския национал. След щателни медицински прегледи стана ясно, че Ямал е получил увреждане на подколянното сухожилие на левия крак – контузия, която изисква консервативно лечение и пълна почивка. Това означава, че младият футболист няма да може да помогне на „каталунците“ в оставащите срещи от Ла Лига.

Въпреки неприятната новина, медицинският щаб на Барса гледа с оптимизъм към възстановяването на Ямал. Очакванията са, че той ще бъде напълно готов за предстоящото Световно първенство по футбол, което това лято ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

„След проведените тестове в четвъртък бе потвърдена травмата на Ламин Ямал. Той ще следва индивидуална програма за възстановяване и ще пропусне остатъка от сезона, но прогнозите са положителни за участието му на Мондиала“, гласи официалното изявление на клуба.