Луис де ла Фуенте с внимателна стратегия за Ламин Ямал преди Мондиал 2026

30 Април, 2026 19:04 425 0

Испанският национален отбор ще даде старт на своето участие на 15 юни срещу Кабо Верде

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 година, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте разкри детайли от своята тактическа визия, свързана с младата сензация на Барселона – Ламин Ямал, както и с управлението на контузиите в националния тим.

Тийнейджърът, който вече се превърна в едно от най-ярките имена на европейския футбол, преживя неприятна травма в подколенното сухожилие, която го извади от игра до края на сезона. Въпреки това, медицинските прогнози са оптимистични и се очаква Ямал да бъде напълно възстановен за Мондиала. Въпреки добрите новини, в испанския лагер цари предпазливост – треньорският щаб планира да използва младия нападател внимателно, особено в началните мачове от груповата фаза, за да го запази свеж и готов за решаващите елиминации.

На специална пресконференция Луис де ла Фуенте подчерта, че всеки футболист в състава има своята роля, независимо от минутите, които прекарва на терена. „Понякога 20 минути могат да променят хода на цял турнир. Важно е да разполагаме с играчи, които могат да дадат максимума си дори и за кратко време. Пример за това е Дани Олмо, който на последното Европейско първенство се включи след контузия и се превърна в ключова фигура“, сподели наставникът на „Ла Фурия Роха“.

Медицинският екип на Испания, воден от д-р Оскар Селада, също не крие притесненията си. Специалистът акцентира върху риска от повторна травма при прибързано завръщане на терена и разкри, че комуникацията между националния отбор и клубовете е постоянна и изключително важна за здравето на играчите.

Испанският национален отбор ще даде старт на своето участие на Мондиал 2026 на 15 юни срещу Кабо Верде.


Подобни новини


