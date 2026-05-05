Барселона хвърли око на младата звезда на Борнемут – Ели Крупи

5 Май, 2026 17:33 433 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона официално се присъедини към елитните европейски клубове, които се борят за подписа на френския талант Ели Крупи, съобщава MailOnline.

Каталунският гранд влиза в ожесточена конкуренция с Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Челси, които също проявяват сериозен интерес към 19-годишния нападател на Борнемут.

Младият Крупи впечатли футболната общественост с изключителното си представяне през сезона. Той се превърна в едва третия тийнейджър в историята на Висшата лига, който бележи 12 или повече гола, нареждайки се до легендите Роби Фаулър и Роби Кийн.

Само преди година Борнемут привлече Крупи от Лориен срещу 13 милиона евро, а сега цената му се покачва стремглаво. През последните 12 месеца Борнемут се раздели с ключови фигури в атаката. Антоан Семеньо пое към Манчестър Сити срещу внушителните 72 милиона евро през зимния трансферен прозорец, докато Данго Уатара премина в Брентфорд за 43 милиона евро през лятото. Още преди началото на настоящия сезон Доминик Соланке бе продаден на Тотнъм за 65 милиона евро.

Въпреки тези сериозни промени, „черешките“ продължават да впечатляват с резултатите си. Три кръга преди края на шампионата Борнемут заема престижното шесто място във Висшата лига, изпреварвайки Брентфорд с една точка в битката за участие в Лига Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

