Картинг емоцията превзема Варна - битка за тест с болид от Формула 4 под зоркия поглед на Никола Цолов

23 Април, 2026 18:58 726 2

Състезанието е тази неделя - 26 април

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-добрите картинг любитеви в региона на Варна и не само се впускат в решителна битка за място на големия финал на „Red Bull Kart Fight 2026“. Тази неделя, 26 април, от 08:30 ч., Картинг писта Варна ще бъде домакин на регионалния полуфинал, който обещава безпрецедентни скорости и адреналин.

Изцяло обновена арена за скорост

Домакинът на събитието, Картинг писта Варна, посреща състезателите и публиката в напълно нов облик. Пистата е изцяло реновирана и разполага с чисто нов асфалт, отговарящ на най-високите стандарти за сцепление и сигурност. Модернизацията на трасето гарантира по-бързи обиколки и още по-оспорвана надпревара между претендентите, които ще трябва да покажат максимума от своите умения в търсене на идеалната траектория.

Пътят към голямата цел: Градски финал в София

Победителите от неделния полуфинал ще си осигурят участие в грандиозния национален финал на 31 май. За първи път най-бързите пилоти от София, Варна и Пловдив ще премерят сили в уникални градски условия в самото сърце на София, където ще се определи новият картинг шампион на България.

Наградата - Ред Бул Ринг и Никола Цолов

Залогът в тазгодишното издание на „Red Bull Kart Fight“ е по-висок от всякога. Големият победител ще получи изключителната възможност да се докосне до света на високите технологии и професионалния моторспорт. Шампионът ще замине за Австрия, където ще пилотира болид от Формула 4 на легендарната писта „Ред Бул Ринг“.

Безценната част от наградата е менторството – българската надежда във Формула 2 Никола Цолов, лично ще напътства победителя, споделяйки професионални съвети за управлението на болида и поведението на пистата.

Щастливи сме, че Картинг писта Варна е част от това вълнуващо приключение. Инвестицията в изцяло новата настилка и обновяването на съоръжението е нашият ангажимент към развитието на моторните спортове в България. Очакваме много добри времена, а голямата награда наистина е огромна мотивация за всички картинг любители“ сподели собственикът на Картинг писта Варна Ивайло Цонев.

Организаторите канят всички любители на високите скорости да подкрепят своите фаворити. Входът за публика е свободен. Състезанието започва точно в 08:30 ч., като емоциите и бензинът в кръвта са гарантирани през целия ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 2 Отговор
    Там не са ли дупки и бабуни ?

    19:04 23.04.2026

  • 2 Похвално

    2 2 Отговор
    Възможност за младите да се докоснат до истинско приключение навън, да споделят мигове заедно а не пред телефона или телевизора.

    19:22 23.04.2026

