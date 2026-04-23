Новини
Спорт »
Тенис »
Гаел Монфис се сбогува с Мадрид след поражение в първия кръг

Гаел Монфис се сбогува с Мадрид след поражение в първия кръг

23 Април, 2026 22:36 551 1

  • тенисист -
  • гаел монфис -
  • турнир -
  • мастърс-
  • централния корт -
  • маноло сантана-
  • ветеран -
  • камило уго карабели

Французинът не успя да се противопостави на Камило Уго Карабели

Гаел Монфис се сбогува с Мадрид след поражение в първия кръг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският тенисист Гаел Монфис сложи точка на последното си участие на престижния турнир „Мастърс“ в Мадрид, след като отпадна още в първия кръг. На централния корт „Маноло Сантана“ 39-годишният ветеран не успя да се противопостави на аржентинския талант Камило Уго Карабели, който го победи с 6:3, 6:4 за едва 78 минути игра.

Още от началото на срещата Карабели демонстрира впечатляваща стабилност на сервис – в първия сет реализира 69% от точките си на първи начален удар и 83% на втори, като успя да пробие веднъж подаването на Монфис.

Във втората част аржентинецът продължи да доминира, печелейки 76% от точките на първи сервис и реализирайки още един решаващ пробив, който му осигури място във втория кръг.

За Монфис това бе последна поява на мадридските кортове, тъй като в края на сезона той ще сложи край на своята дълга и забележителна кариера.

Следващото предизвикателство пред Уго Карабели ще бъде италианецът Флавио Коболи, който стартира директно от втори кръг като 10-и поставен в основната схема.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове