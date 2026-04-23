Гаел Монфис се сбогува с Мадрид след поражение в първия кръг

Френският тенисист Гаел Монфис сложи точка на последното си участие на престижния турнир „Мастърс“ в Мадрид, след като отпадна още в първия кръг. На централния корт „Маноло Сантана“ 39-годишният ветеран не успя да се противопостави на аржентинския талант Камило Уго Карабели, който го победи с 6:3, 6:4 за едва 78 минути игра.

Още от началото на срещата Карабели демонстрира впечатляваща стабилност на сервис – в първия сет реализира 69% от точките си на първи начален удар и 83% на втори, като успя да пробие веднъж подаването на Монфис.

Във втората част аржентинецът продължи да доминира, печелейки 76% от точките на първи сервис и реализирайки още един решаващ пробив, който му осигури място във втория кръг.

За Монфис това бе последна поява на мадридските кортове, тъй като в края на сезона той ще сложи край на своята дълга и забележителна кариера.

Следващото предизвикателство пред Уго Карабели ще бъде италианецът Флавио Коболи, който стартира директно от втори кръг като 10-и поставен в основната схема.