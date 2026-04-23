Формула 1: Пилотите ще разполагат с удължена тренировка преди Гран при на Маями

Предстоящият уикенд във Формула 1 в Маями ще предложи на пилотите повече време на пистата, след като Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че единствената свободна тренировка преди Гран при ще бъде удължена с допълнителни 30 минути.

След неочакваната пауза в календара, породена от отмяната на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия заради военния конфликт в Иран, шампионатът се завръща с четвъртия си кръг на 3 май в слънчевия Маями. През изминалия месец отборите и пилотите имаха възможност да си поемат дъх, но и да се подготвят за новите технически изисквания, въведени с цел повишаване на безопасността след тревожни инциденти в първите три състезания.

ФИА уточни, че след обстойни разговори с всички екипи и организатори, тренировъчната сесия в петък ще продължи 90 минути – от 12:00 до 13:30 местно време. Това решение е взето, за да се компенсира липсата на достатъчно време за адаптация към новите правила и спецификите на спринтовия формат в Маями. Пилотите ще имат само тази една тренировка преди квалификацията за спринта, която ще се проведе по-късно в петъчния ден, а съботата ще предложи самия спринт и квалификацията за неделното Гран при.

Досега сезонът се развива под знака на доминацията на Мерцедес, които триумфираха във всички проведени състезания. В индивидуалното класиране начело е младата италианска сензация Кими Антонели, който впечатлява с постоянство и бързина.