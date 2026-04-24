Байерн Мюнхен удължава договора на легендарния Мануел Нойер – 40-годишният страж остава на вратата

Ветеранът Мануел Нойер ще продължи да пази вратата на Байерн Мюнхен и през следващия сезон, след като клубът и германският национал са постигнали съгласие за нов договор. Това съобщи авторитетният журналист Максимилиан Кох, като се очаква официалното потвърждение от баварския гранд да бъде публикувано в най-скоро време.

Въпреки впечатляващата си възраст от 40 години, Нойер демонстрира завидна спортна форма и остава ключова фигура за шампионите от Мюнхен. Ръководството на Байерн е изключително доволно от представянето и професионализма на опитния вратар, който продължава да бъде стожер в отбраната на отбора.

През настоящата кампания в Бундеслигата Мануел Нойер е записал 21 участия, като е допуснал едва 19 попадения – статистика, която затвърждава реномето му на един от най-добрите вратари в света. През следващия сезон се очаква той да си поделя минутите на терена с младия Йонас Урбиг, което ще осигури плавен преход и свежест в състава на Байерн.