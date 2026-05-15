Иранските подводници могат да се окажат сериозна заплаха за американските самолетоносачи

Иранските подводници биха могли да представляват реална опасност за американските самолетоносачи в района на Ормузкия проток, след като иранските военноморски сили обявиха, че са разположили своите леки атакуващи подводници за операции в стратегическия воден път, предава Фокус.
Става въпрос основно за подводниците от клас „Гадир“, разработени на базата на севернокорейски технологии и произведени по лиценз в Иран. Според анализ на специализираното издание „Милитъри Уоч“, тези малки дизелово-електрически подводници могат да се окажат особено трудни за откриване и да нанесат сериозни щети на значително по-големи и технологично по-напреднали военни кораби.
Симулации и военноморски учения през последните десетилетия показват, че подводници от този тип често успяват да избегнат откриване, като използват тактики за прикриване по морското дъно и се възползват от ниското ниво на шум при движение.
Показателен пример са австралийските подводници от клас „Колинс“, които също са дизелово-електрически и многократно са демонстрирали способност да проникват през американската противолодъчна отбрана.
По време на ученията „Римпак 2000“ австралийска подводница успява симулирано да „потопи“ две американски ядрени подводници и да се доближи опасно до самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, въпреки че американските сили са знаели, че тя се намира в района.
През 2001 г., по време на операция „Тандемна тяга“, подводница от същия клас симулира успешно унищожаването на два американски десантни кораба. Година по-късно друга австралийска подводница „преследва и унищожава“ американската ядрена подводница „Олимпия“ по време на учения край Хаваите.
През 2003 г. подводници от клас „Колинс“ отново постигат впечатляващи резултати, като симулирано унищожават две ядрени подводници и един американски самолетоносач.
Военни анализатори отбелязват, че натрупаният опит на американските военноморски сили в учения срещу дизелово-електрически подводници показва, че иранските подводници от клас „Гадир“ могат да представляват сериозна заплаха за американските кораби в Персийския залив.
Сред потенциалните цели са самолетоносачи, десантни кораби и ядрени атакуващи подводници. Особено уязвим е Ормузкият проток, където тесните води и сложните условия значително затрудняват откриването на малки и тихи подводници.
