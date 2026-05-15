Иранските подводници могат да се окажат сериозна заплаха за американските самолетоносачи

15 Май, 2026 14:25 2 718 21

Малките дизелово-електрически подводници на Техеран са трудни за откриване и вече са доказали ефективността на подобни платформи срещу военноморските сили на САЩ

Иранските подводници могат да се окажат сериозна заплаха за американските самолетоносачи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иранските подводници биха могли да представляват реална опасност за американските самолетоносачи в района на Ормузкия проток, след като иранските военноморски сили обявиха, че са разположили своите леки атакуващи подводници за операции в стратегическия воден път, предава Фокус.

Става въпрос основно за подводниците от клас „Гадир“, разработени на базата на севернокорейски технологии и произведени по лиценз в Иран. Според анализ на специализираното издание „Милитъри Уоч“, тези малки дизелово-електрически подводници могат да се окажат особено трудни за откриване и да нанесат сериозни щети на значително по-големи и технологично по-напреднали военни кораби.

Симулации и военноморски учения през последните десетилетия показват, че подводници от този тип често успяват да избегнат откриване, като използват тактики за прикриване по морското дъно и се възползват от ниското ниво на шум при движение.

Показателен пример са австралийските подводници от клас „Колинс“, които също са дизелово-електрически и многократно са демонстрирали способност да проникват през американската противолодъчна отбрана.

По време на ученията „Римпак 2000“ австралийска подводница успява симулирано да „потопи“ две американски ядрени подводници и да се доближи опасно до самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, въпреки че американските сили са знаели, че тя се намира в района.

През 2001 г., по време на операция „Тандемна тяга“, подводница от същия клас симулира успешно унищожаването на два американски десантни кораба. Година по-късно друга австралийска подводница „преследва и унищожава“ американската ядрена подводница „Олимпия“ по време на учения край Хаваите.

През 2003 г. подводници от клас „Колинс“ отново постигат впечатляващи резултати, като симулирано унищожават две ядрени подводници и един американски самолетоносач.

Военни анализатори отбелязват, че натрупаният опит на американските военноморски сили в учения срещу дизелово-електрически подводници показва, че иранските подводници от клас „Гадир“ могат да представляват сериозна заплаха за американските кораби в Персийския залив.

Сред потенциалните цели са самолетоносачи, десантни кораби и ядрени атакуващи подводници. Особено уязвим е Ормузкият проток, където тесните води и сложните условия значително затрудняват откриването на малки и тихи подводници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    31 5 Отговор
    Абе еие сте били много досетливи!! Бравос! Започвате да загрявате

    14:30 15.05.2026

  • 2 ДАЙ БОЖЕ

    36 5 Отговор
    ще радост за цялата планета

    Коментиран от #4

    14:31 15.05.2026

  • 3 Гост

    33 5 Отговор
    Ай стига, бе! Тръмп ги победи 9 пъти вече!

    14:35 15.05.2026

  • 4 Путин

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "ДАЙ БОЖЕ":

    Планета наша .. 🤭😁

    14:36 15.05.2026

  • 5 вЕрно ли бе?

    22 4 Отговор
    След месец и половина? Сега ли ги построиха? До сега нямаха и за това нямаше проблем за самолетоносачите?

    14:37 15.05.2026

  • 6 големсмях

    4 10 Отговор
    ХХАХАХ...И двете ли?

    14:38 15.05.2026

  • 7 ха ха хааа

    3 13 Отговор
    Неколко рибки клъвнаха , на празна кука .. 🤭

    14:38 15.05.2026

  • 8 Ганьо

    21 3 Отговор
    Рижавия нали ги потопи няколко пъти още ли има...

    14:41 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 айран пабеждава

    4 11 Отговор
    вече са пред конгреса

    14:42 15.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    15 5 Отговор
    КАКВО ЧАКАТЕ БРАКЯ ПЕРСИ?

    Коментиран от #16

    14:46 15.05.2026

  • 13 Старшина

    20 5 Отговор
    Освен малки подводници имат и подводни дронове, които са още по-трудни за откриване, а нанасят сериозни щети на витловата задвижваща система. Самолетоносача е практически здрав, но не може да се движи и управлява нормално. Бъдещето във военните действия е на малките дронове по земя, въздух и вода.

    14:52 15.05.2026

  • 14 Сатана Z

    21 5 Отговор
    За Иран незнам ,ама Северна Корея има на въоръжение до 1000 подводници от всякакъв клас.Може да са купа марка ,ама се движат под водата.Ако Ким добара 5ти американски ще създаде работа на корабостроителите в Обора за 20 години напред

    14:58 15.05.2026

  • 15 алексия

    11 5 Отговор
    зацикли сапьора в Ормуз досущ, като бункерния плъх в Украйна ⛔

    15:11 15.05.2026

  • 16 Град Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Чакат си 20-те зарплати .. и децата им да се завърнат от САЩ ...

    15:30 15.05.2026

  • 17 Анонимен

    7 4 Отговор
    Ще допринесат за победа над задокеанските самолетоносачи ,изградени да бъдат непотопяеми.Основната им черта е,че трудно се откриват,имат забележителни свойства да пращат към дъното знаменити единици от ВМС.Спадат към оръжия на възмездието.

    15:41 15.05.2026

  • 18 Хихи

    0 2 Отговор
    Ще гледаме филма "Даун перископ"

    15:57 15.05.2026

  • 19 голямата военна риза удари

    1 2 Отговор
    Помогнете на сащ да заредят самолетоносачите с кой каквото има за да изпълнят задачата си по предназначение.

    15:58 15.05.2026

  • 20 Тия па се сетили

    3 4 Отговор
    Кога да ги изкарат от мазето когато няма вече самолетоносачи.

    15:59 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

