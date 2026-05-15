Килиан Мбапе: Аз съм четвъртият избор за нападател

15 Май, 2026 13:59 1 032 5

Френският национал беше бурно освиркан от феновете при влизането си в игра

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид говори пред медиите след победата с 2:0 над Овиедо на "Бернабеу". Френският национал беше бурно освиркан от феновете при влизането си в игра.

"За мен беше жалко, че не играх в „Ел Класико“. Такъв е животът. Не можем да променим мнението на хората. Това е техният начин и не го приемам лично. Имал съм моменти в кариерата си, в които са ме освирквали. Това е част от бизнеса и от живота. Понякога не са щастливи, но винаги са тук", започна Мбапе.

"Когато не бях в Мадрид, имах разрешението на клуба. Не бях единственият, но трябва да го приема и да продължа напред. Мога лесно да променя тази ситуация", добави той за пътуването си до Италия.

"Добре съм, на 100%. Не играх, защото за треньора бях четвъртият нападател в състава след Мастантуоно, Винисиус и Гонсало. Аз бях готов да бъда титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан".

"С Арбелоа нямам никакъв проблем. Трябва да го уважаваме. Трябва да приемеш философията на треньора и аз трябва да се справям по-добре, за да играя пред Вини, Гонсало и Мастантуоно. Не гледам пресконференциите на треньора. Вкъщи имам френска телевизия, не испанска", каза още той.

"Много съм щастлив в Мадрид. Защо да искам да си тръгна?".

"Флорентино е най-добрият президент в света и в историята на клуба. За нас е чест да го имаме", завърши Мбапе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 умряло куче

    4 1 Отговор
    като винито , все едно гледам гришката

    14:22 15.05.2026

  • 2 ТЪМНИЧКИТЕ ВЪН

    6 1 Отговор
    ОТ РЕАЛ И ОТБОРА ЩЕ ТРЪГНЕ С ТУРБО КОМПРЕСИЯ.

    14:51 15.05.2026

  • 3 А бре папуас

    6 1 Отговор
    ти изобщо не трябва да си избор.

    14:52 15.05.2026

  • 4 Тошо

    3 1 Отговор
    Не ставаш за Реал, не ставаш за ПСЖ, махай се докато е време. На световното ако те пуснат, съвсем ще се оклепаш.

    15:09 15.05.2026

  • 5 Негрейра

    1 0 Отговор
    Пръцките са се превъзбудили, а ако се спазваха законите отдавна трябваше да са фалирани и закрити!!!

    21:52 15.05.2026

