Килиан Мбапе: Аз съм четвъртият избор за нападател

Нападателят на Реал Мадрид говори пред медиите след победата с 2:0 над Овиедо на "Бернабеу". Френският национал беше бурно освиркан от феновете при влизането си в игра.

"За мен беше жалко, че не играх в „Ел Класико“. Такъв е животът. Не можем да променим мнението на хората. Това е техният начин и не го приемам лично. Имал съм моменти в кариерата си, в които са ме освирквали. Това е част от бизнеса и от живота. Понякога не са щастливи, но винаги са тук", започна Мбапе.

"Когато не бях в Мадрид, имах разрешението на клуба. Не бях единственият, но трябва да го приема и да продължа напред. Мога лесно да променя тази ситуация", добави той за пътуването си до Италия.

"Добре съм, на 100%. Не играх, защото за треньора бях четвъртият нападател в състава след Мастантуоно, Винисиус и Гонсало. Аз бях готов да бъда титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан".

"С Арбелоа нямам никакъв проблем. Трябва да го уважаваме. Трябва да приемеш философията на треньора и аз трябва да се справям по-добре, за да играя пред Вини, Гонсало и Мастантуоно. Не гледам пресконференциите на треньора. Вкъщи имам френска телевизия, не испанска", каза още той.

"Много съм щастлив в Мадрид. Защо да искам да си тръгна?".

"Флорентино е най-добрият президент в света и в историята на клуба. За нас е чест да го имаме", завърши Мбапе.