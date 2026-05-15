Министър Василев към учени от 9 държави: България се утвърждава като регионален център за AI и високопроизводителни изчисления

15 Май, 2026 14:35 1 734 6

Икономически растеж се постига чрез индустрии с висока добавена стойност, наука и иновации, каза той на форум в София

Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се утвърждава като регионален център за AI и високопроизводителни изчисления. В областта на стратегическите технологии странатa ни вече върви рамо до рамо с някои от водещите европейски центрове. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на откриването на Третата среща на академиите на науките в региона на Черноморското икономическо сътрудничество. Тема на международния форум, който се провежда в София, е „Изкуственият интелект като катализатор за научно сътрудничество в Черноморския регион“.

„Изкуственият интелект вече не е просто технологична тенденция – той е инфраструктурата на бъдещето. Технология, която трансформира науката, икономиката, здравеопазването, индустриятa, отбраната и оказва влияние върху целия спектър на публичните политики. Точно затова научното сътрудничество в областта на AI е толкова важно“, подчерта министърът. По думите му в условията на глобална технологична трансформация, стратегическото значение на Черноморския регион нараства още повече. „Именно затова сътрудничеството между държавите в региона е от ключово значение – не само за свързаността и сигурността, но и за изграждането на споделен научен и иновационен капацитет“, добави министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

Той подчерта водещата роля на учените от БАН за следващото поколение компании с пробивни технологии в областта на AI, роботиката, мехатрониката и други авангардни сфери. „Ще позиционираме България като едно от най-добрите места в Европа за създаване и развитие на компании, основани на научни изследвания, талант и иновации“, каза още Василев. Според него икономически растеж може да бъде постигнат чрез индустрии с висока добавена стойност, движени от науката, иновациите и технологиите.

Министър Василев акцентира и върху ролята на българските институти INSAIT и GATE, които са ключови за дигиталната трансформация. Подчертана беше и ролята на София тех парк като дом на суперкомпютъра Discoverer и бъдещата AI фабриката BRAIN++, чрез които страната ни ще бъде активен създател на следващото поколение технологии, а не техен потребител.

Министърът увери, че целта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е да работи със скоростта на бизнеса и технологичния прогрес. „Мисията на новата институция е да превърне България в активен участник в областта на иновациите, новите технологии и изкуствения интелект“, каза Василев.

„Истинската стойност на изкуствения интелект се крие в способността му да решава реални обществени проблеми – и то много бързо. Уверявам ви, че като министър ще работя бързо и целенасочено за системното развитие на трансфера на технологии, така че научните резултати да могат да се превръщат в патенти, лицензи и пазарни продукти“, заяви той.

Министърът очерта и някои от основните му приоритетите. Сред тях е създаването на допълнителни стимули за научноизследователска и развойна дейност в подкрепа на бизнеса, развитието на регионални иновационни хъбове в партньорство с университети, институти и бизнес инкубатори в интерес на регионалните предприятия, както и дигитализацията и автоматизацията на административните услуги за бизнеса с ясни срокове и прозрачност.

Събитието е организирано от БАН и Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. В него участват учени от академиите на науките на Румъния, Молдова, Албания, Армения, Сърбия, Украйна, Турция и Азербайджан, както и членове на дипломатическия корпус.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Централата на Skynet ще е до Белене. Плевенчани вече 4 лета са без вода заради AI амбициите на Ганчо.

    14:37 15.05.2026

  • 2 сложете и атомни бомби до тях

    5 0 Отговор
    Каква гордост само, че си си преотстъпил територията, ресурсите, и благоденствието на народа, за да се превърнеш в един терен за чужди дата центрове.

    14:43 15.05.2026

  • 3 България се утвърждава като регионален

    6 0 Отговор
    център за събори на плямпащи бръмбари калинки
    платени от данъкоплатците

    14:44 15.05.2026

  • 4 Джорджано братовчед на Марк Зукърбърг

    3 0 Отговор
    Най-умният Изкуствен интелек у БАН е този, който последен падне под масата като свърши водката.

    14:51 15.05.2026

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Само преди двадесет години не бяхме чували, че ни е необходима толкова изчислителна мощ. Как стана наложителна, кой да знае?

    15:17 15.05.2026

  • 6 УдоМача

    1 0 Отговор
    Колко много бла-бла-бла...... а истината е евтин ток, евтини специалисти, водни източници за охлаждане на тия щуротии

    20:46 15.05.2026

