Какви ще са ролите на Наско Сираков и Даниел Боримиров при новата собственост на Левски?

24 Април, 2026 19:18 1 096 10

Клубът се надява да стъпи на нова стабилна основа

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голяма промяна в собствеността на футболен клуб Левски! След като Наско Сираков официално се оттегли от собствеността, той ще продължи да бъде ключова фигура на „Герена“, заемайки престижната позиция на президент на клуба. Това стана ясно след изявление на новия основен инвеститор и стратегически партньор на „сините“ – Атанас Бостанджиев.

Бостанджиев, който поема финансовото и стратегическо управление на Левски, категорично подчерта, че клубът разполага със стабилни средства и няма да се разчита на кредити.

„Моята роля ще бъде да осигуря необходимата финансова и стратегическа подкрепа. Не искам дори да споменавам думата кредит – средствата са гарантирани“, увери той феновете.

Междувременно, Даниел Боримиров ще продължи да изпълнява функциите на изпълнителен директор, като така ще запази водещата си роля в оперативното управление на Левски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПРЕЗИДЕНТ ПОЖИЗНЕНО

    11 0 Отговор
    А борчето изпълнителен директор. Единият презентации прави другият изпълнява поръчки. ПЕРЕМ ПАРИ.

    19:25 24.04.2026

  • 3 Тези

    9 0 Отговор
    двамата по добре да се оттеглят ,за да може отбора да върви напред!

    19:27 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мутата

    6 0 Отговор
    Ролята на топките в чукането.
    Участват но не влизат.

    19:32 24.04.2026

  • 6 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Както и се очакваше ,руски кинти на Гейарена .Първата жертва Наско и шурея на Таки

    19:33 24.04.2026

  • 7 Перо

    9 2 Отговор
    Новият собственик трябва да е пълен глупак да държи некадърника Сираков в новия бардак!

    19:40 24.04.2026

  • 8 Ото фон Бломберг

    8 1 Отговор
    Ролите ще са им същите както до сега ..евтини проститутки обслужващи руски и свински желания

    19:48 24.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Тиквата и Шиши продадоха Левски на Путин.

    20:16 24.04.2026

  • 10 Кухи тикви футболисти

    0 0 Отговор
    Управляват клубове , това го има само в България където естествено няма футбол само ала бала

    20:29 24.04.2026

