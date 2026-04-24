Какви ще са ролите на Наско Сираков и Даниел Боримиров при новата собственост на Левски?

Голяма промяна в собствеността на футболен клуб Левски! След като Наско Сираков официално се оттегли от собствеността, той ще продължи да бъде ключова фигура на „Герена“, заемайки престижната позиция на президент на клуба. Това стана ясно след изявление на новия основен инвеститор и стратегически партньор на „сините“ – Атанас Бостанджиев.

Бостанджиев, който поема финансовото и стратегическо управление на Левски, категорично подчерта, че клубът разполага със стабилни средства и няма да се разчита на кредити.

„Моята роля ще бъде да осигуря необходимата финансова и стратегическа подкрепа. Не искам дори да споменавам думата кредит – средствата са гарантирани“, увери той феновете.

Междувременно, Даниел Боримиров ще продължи да изпълнява функциите на изпълнителен директор, като така ще запази водещата си роля в оперативното управление на Левски.