Берое с обрат срещу Спартак Варна на старта на плейофите в Първа лига

24 Април, 2026 21:34 779 2

Битката за оцеляване в елита обещава още много емоции

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое надделя над Спартак Варна с 2:1 като гост на стадион "Спартак" в морската столица, на старта на плейофите в групата на изпадащите в Първа лига.

В началните минути на срещата домакините останаха с човек по-малко. След намеса на ВАР, реферът показа директен червен картон на Борис Иванов за опасно нарушение, което остави "соколите" в числено неравенство още в 4-ата минута.

Въпреки това, варненци демонстрираха характер и откриха резултата в 13-ата минута. Младият национал Цветослав Маринов центрира остро, а след неуспешно изчистване на капитана на "заралии" Факундо Константини, топката попадна у Жота Лопеш, който с прецизен удар даде преднина на домакините – 1:0.

След почивката Берое пое инициативата и засили натиска пред вратата на Спартак. Усилията на гостите дадоха резултат в средата на второто полувреме, когато Хуан Пинеда намери с дълъг пас Исмаел Ферер, а той с хладнокръвие възстанови равенството – 1:1.

Само четири минути по-късно Берое осъществи пълен обрат. Ферер центрира опасно, Пинеда отклони топката, а Факундо Аларкон бе на точното място и реализира победния гол от близка дистанция – 1:2.

Това е втори успех за старозагорци през 2026 година, с който тимът се изкачва на 13-о място с 26 точки. Спартак Варна остава 12-и с една точка повече.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    0 0 Отговор
    В тотото "обръщалката" от 1 към 2 във второто полувреме се оценява около 1:20. Честито на печелившите. А на балъците... Хи-хи...

    21:39 24.04.2026

  • 2 Хотели

    1 0 Отговор
    У това първенство само обръщайлки и резултати от четири нагоре, и после нямало тото

    21:42 24.04.2026

