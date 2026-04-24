Берое с обрат срещу Спартак Варна на старта на плейофите в Първа лига

Берое надделя над Спартак Варна с 2:1 като гост на стадион "Спартак" в морската столица, на старта на плейофите в групата на изпадащите в Първа лига.

В началните минути на срещата домакините останаха с човек по-малко. След намеса на ВАР, реферът показа директен червен картон на Борис Иванов за опасно нарушение, което остави "соколите" в числено неравенство още в 4-ата минута.

Въпреки това, варненци демонстрираха характер и откриха резултата в 13-ата минута. Младият национал Цветослав Маринов центрира остро, а след неуспешно изчистване на капитана на "заралии" Факундо Константини, топката попадна у Жота Лопеш, който с прецизен удар даде преднина на домакините – 1:0.

След почивката Берое пое инициативата и засили натиска пред вратата на Спартак. Усилията на гостите дадоха резултат в средата на второто полувреме, когато Хуан Пинеда намери с дълъг пас Исмаел Ферер, а той с хладнокръвие възстанови равенството – 1:1.

Само четири минути по-късно Берое осъществи пълен обрат. Ферер центрира опасно, Пинеда отклони топката, а Факундо Аларкон бе на точното място и реализира победния гол от близка дистанция – 1:2.

Това е втори успех за старозагорци през 2026 година, с който тимът се изкачва на 13-о място с 26 точки. Спартак Варна остава 12-и с една точка повече.