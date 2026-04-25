Отнесохме и Румъния на минифутбол

Националният отбор на България по минифутбол постигна втора поредна победа на международния турнир EMF Nations Games 2026, който се провежда в Търгу Муреш, Румъния, предава БТА.

Съставът, воден от Николай Михов, се наложи категорично с 4:0 над Румъния U23. Преди това „лъвовете“ победиха Украйна с 5:2, с което вече имат пълен актив от 6 точки и впечатляваща голова разлика 9:2, която им отрежда първото място във временното класиране.

В мача срещу румънците Николай Маринов откри резултата, а след него се разписаха Ненов, Денис Иванов и Петров, оформяйки убедителния успех на българския тим.