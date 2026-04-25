Стилиян Петров: Казваха ми, че имам по-голям шанс от Бербатов за президент на БФС

25 Април, 2026 13:53 426 1

Винаги съм си държал на думата и съм правил това, което съм казал, обяви Стенли

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на националния отбор на България Стилиян Петров коментира ситуацията в Българския футболен съюз и участието си в екипа на Димитър Бербатов по време на изборите за президент преди повече от две години.

„Не съм правил детайлен анализ как функционира в момента БФС. Получавам информация от приятели и клубове, с които съм разговарял. Българските клубове направиха своя избор. Чувам, че има и положителни неща, но и такива, които тепърва трябва да се подобряват. Когато Георги Иванов спечели конгреса, му стиснахме ръката и му пожелахме успех. Всеки има нужда от време, за да работи. Надявам се, че клубовете вече виждат някаква промяна“, заяви Петров пред Sportal.bg.

Той призна, че екипът на Бербатов също е допуснал грешки. „Бяхме по-наивни и вярвахме, че комуникацията с клубовете и представянето на програмата ни ще бъдат достатъчни, за да спечелим. Това се оказа погрешно. Приели сме грешките си и не бягаме от тях. Най-голямата ни заблуда беше, че мнозинството от клубовете искат промяна – явно това не е така. Важното е българският футбол да върви напред“, добави той.

Петров разкри още, че е имал възможност да заеме по-водеща роля в кампанията. „Обсъждахме вариант аз да бъда лицето на екипа. Казваха ми, че имам по-голям шанс от Бербатов – това идваше от хора във футбола и политиката. Но не можех да го предам. Ако го бях направил, щях да предам и принципите си. Решихме да останем последователни и той да бъде кандидатът“, обясни бившият национал.

Той подчерта, че отношенията му с Бербатов са отлични. „Имаме голямо уважение един към друг. Не си завиждаме и поддържаме контакт. Това е най-важното в едно приятелство“, каза Петров.

Стилиян Петров коментира и бъдещето си във футбола: „Настоящият президент има мандат от четири години и трябва да му се даде време. Моето внимание в момента е насочено към "Мача на надеждата". Не работя в българския футбол и не планирам да заемам пост. Помагам, когато мога, и следя какво се случва, но мястото ми не е в управлението“, завърши той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Умните се сборихте, будалата спечели

    14:04 25.04.2026

