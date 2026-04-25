Стилиян Петров със силна подкрепа към Любо Пенев и Петър Хубчев

Стилиян Петров разкри, че поддържа постоянна връзка с Любослав Пенев и Петър Хубчев, които водят битка с онкологични заболявания. Той подчерта, че състоянието и на двамата се подобрява, а лечението им протича успешно. Петров сподели още, че предстои да се срещне с Пенев, известен като Ел Голеадор.
„Чуваме се редовно с Любо и Петър Хубчев и нещата при тях се развиват положително. Надявам се утре да се видя с Любо – обеща да ме изведе на разходка. Вярвам, че разговорът ни ще ми даде допълнителна мотивация за мача на 6 юни. Те показват изключителен дух и сила. Лечението върви добре и се чувстват стабилни“, сподели Петров в „Гостът на Sportal.bg“.
1 Специалиста
15:22 25.04.2026
2 Мими Кучева🐕
Коментиран от #3
15:29 25.04.2026
3 Перо
До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":Той ги даде на личната банкера дето я перкаше а тя го опашка и бега останаа му само слиповете
Коментиран от #4
15:34 25.04.2026
4 Мими Кучева🐕
До коментар #3 от "Перо":Тва не
беше ли другият ръб?
Врачанският финансов експерт Мартин Петров?
🦧🤔🤗🤣🤣🤣🤣🤣👍
15:38 25.04.2026
