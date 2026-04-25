Стилиян Петров със силна подкрепа към Любо Пенев и Петър Хубчев

Стилиян Петров разкри, че поддържа постоянна връзка с Любослав Пенев и Петър Хубчев, които водят битка с онкологични заболявания. Той подчерта, че състоянието и на двамата се подобрява, а лечението им протича успешно. Петров сподели още, че предстои да се срещне с Пенев, известен като Ел Голеадор.

„Чуваме се редовно с Любо и Петър Хубчев и нещата при тях се развиват положително. Надявам се утре да се видя с Любо – обеща да ме изведе на разходка. Вярвам, че разговорът ни ще ми даде допълнителна мотивация за мача на 6 юни. Те показват изключителен дух и сила. Лечението върви добре и се чувстват стабилни“, сподели Петров в „Гостът на Sportal.bg“.