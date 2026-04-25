Стилиян Петров със силна подкрепа към Любо Пенев и Петър Хубчев

25 Април, 2026 15:18 626 6

Лечението и на двамата върви в правилната посока, казва Стенли

Стилиян Петров със силна подкрепа към Любо Пенев и Петър Хубчев - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Стилиян Петров разкри, че поддържа постоянна връзка с Любослав Пенев и Петър Хубчев, които водят битка с онкологични заболявания. Той подчерта, че състоянието и на двамата се подобрява, а лечението им протича успешно. Петров сподели още, че предстои да се срещне с Пенев, известен като Ел Голеадор.

„Чуваме се редовно с Любо и Петър Хубчев и нещата при тях се развиват положително. Надявам се утре да се видя с Любо – обеща да ме изведе на разходка. Вярвам, че разговорът ни ще ми даде допълнителна мотивация за мача на 6 юни. Те показват изключителен дух и сила. Лечението върви добре и се чувстват стабилни“, сподели Петров в „Гостът на Sportal.bg“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    3 1 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност. Пожелайте му да оздравее и да заеме трона в БФС и да оправи футбола на Родината.КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре).

    15:22 25.04.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Пари дал ли е на двамата бедняци,или само ръси лафове?🤔🤣🤣🤣🤗👍

    Коментиран от #3

    15:29 25.04.2026

  • 3 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    Той ги даде на личната банкера дето я перкаше а тя го опашка и бега останаа му само слиповете

    Коментиран от #4

    15:34 25.04.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Тва не
    беше ли другият ръб?
    Врачанският финансов експерт Мартин Петров?
    🦧🤔🤗🤣🤣🤣🤣🤣👍

    15:38 25.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

