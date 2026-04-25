Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедия разтърси футбола: почина бивш играч на Бешикташ по време на мач

25 Април, 2026 17:36 870 1

  • майкъл енерамо-
  • бешикташ-
  • почина-
  • сърдечен арест-
  • мач-
  • футбол

Енерамо е изиграл цялото първо полувреме

Снимка: Michael Eneramo - Reprodução Youtube
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Светът на футбола бе потресен от внезапната смърт на Майкъл Енерамо, който почина на 40-годишна възраст, след като колабира по време на приятелски двубой. Според първоначалната информация на Нигерийската футболна федерация, вероятната причина е сърдечен арест, предава gong.bg.

Енерамо е изиграл цялото първо полувреме, но само пет минути след подновяването на играта се е свлякъл на терена. Инцидентът предизвика шок в спортните среди, а генералният секретар на федерацията Мохамед Сануси определи случилото се като „опустошително“, добавяйки, че „няма думи“ за трагедията.

В своята кариера Енерамо има 10 мача и 3 гола за националния отбор на Нигерия. На клубно ниво той оставя сериозна следа в турския футбол, където е играл за Бешикташ, както и за Сивасспор, Карабюкспор, Истанбул Башакшехир и Маниса.


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове