Трагедия разтърси футбола: почина бивш играч на Бешикташ по време на мач

Светът на футбола бе потресен от внезапната смърт на Майкъл Енерамо, който почина на 40-годишна възраст, след като колабира по време на приятелски двубой. Според първоначалната информация на Нигерийската футболна федерация, вероятната причина е сърдечен арест, предава gong.bg.

Енерамо е изиграл цялото първо полувреме, но само пет минути след подновяването на играта се е свлякъл на терена. Инцидентът предизвика шок в спортните среди, а генералният секретар на федерацията Мохамед Сануси определи случилото се като „опустошително“, добавяйки, че „няма думи“ за трагедията.

В своята кариера Енерамо има 10 мача и 3 гола за националния отбор на Нигерия. На клубно ниво той оставя сериозна следа в турския футбол, където е играл за Бешикташ, както и за Сивасспор, Карабюкспор, Истанбул Башакшехир и Маниса.