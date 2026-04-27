Спортът по ТВ в понеделник (27 април)

27 Април, 2026 06:32 330 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ВОЛЕЙБОЛ
18:25 часа (Демакс+ лига) Марица – Левски (БНТ 3)

ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)
20:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
14:30 часа (Колоездене) Обиколка на Турция (Евроспорт 2)
15:00 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)
20:30 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)

БГ ФУТБОЛ
17:30 часа (efbet Лига) Монтана – Добруджа (Диема Спорт)
20:00 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Септември (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
19:30 часа (Италия, Серия „А“) Каляри – Аталанта (MAX Sport 3)
21:30 часа (Испания, Ла Лига 2) Кадис – Лас Палмас (MAX Sport 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Удинезе (MAX Sport 3)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Еспаньол – Леванте (MAX Sport 4)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Юнайтед – Брентфорд (Диема Спорт 2)


Свързани новини


