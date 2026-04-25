Фулъм излъга Астън Вила

Фулъм се наложи с 1:0 над Астън Вила в двубой от 34-ия кръг на Висшата лига, като единственото попадение реализира Райън Сесеньон (в бяло) в 43-ата минута. Лондончани показаха по-силна игра на своя стадион „Крейвън Котидж“ и напълно заслужено стигнаха до успеха – първи срещу този съперник от 2022 година насам, предава БТА.

Малко преди откриващия гол гостите от Бирмингам бяха близо до попадение, но Морган Роджърс пропусна добра възможност, след като стреля покрай вратата, пазена от Бернд Лено. В заключителните минути на първата част обаче Фулъм организира бърза атака по десния фланг, последва разбъркване в наказателното поле и Сесеньон се възползва, за да прати топката във вратата на Емилиано Мартинес.

След почивката домакините стигнаха и до второ попадение, но то беше отменено заради нарушение срещу Мартинес, което запази крайния резултат непроменен.