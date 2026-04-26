Олимпиакос и Везенков с победа №24 в гръцкото първенство

26 Април, 2026 08:27 502 0

Националът допринесе за победата с 11 точки, 7 борби и 1 асистенция за 20 минути на терена

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александър Везенков и неговият Олимпиакос записаха победа с 94:84 над АЕК като гости в Атина в последния, 26-и кръг от редовния сезон в гръцкото първенство. Това беше 24-и пореден успех за тима, който завършва кампанията без загуба и уверено заема първото място преди плейофите, предава БТА.

Българският национал се отчете с 11 точки, 7 борби и 1 асистенция за 20 минути на паркета. Най-резултатни за гостите бяха Тайлър Дорси и Еван Фурние, които добавиха по 14 точки. Олимпиакос водеше с 46:40 на почивката, а след третата четвърт запази преднината си – 68:64, преди да затвърди успеха в заключителните минути.

След края на редовния сезон Везенков и съотборниците му насочват вниманието си към четвъртфиналите в Евролига, където ще се изправят срещу Монако. Серията стартира на 28 април с два домакински мача за гръцкия гранд.


Подобни новини


