Нови детайли по сексскандала в Италия: футболисти от Серия А замесени с VIP ескорт мрежа

Голям скандал избухна в Италия, след като прокуратурата в Милано започна разследване на мащабна ескорт мрежа, обслужвала богати клиенти, сред които и известни лица от футболните среди. Според информацията, част от клиентите са били свързани с клубове от Серия А, макар имената им засега да не се разкриват.

В центъра на схемата стои организация, която е предлагала луксозни „пакети“ – избор на клуб, маса и компания от млади жени. Цените са достигали до 10 000 евро за вечер, като в сумата са включени и момичетата.

Разследващите твърдят, че присъствието на популярни футболисти е било използвано като своеобразна реклама, за да се привличат още по-богати клиенти. Въпреки това, не всички от тях са участвали в допълнителни услуги, а част са търсели единствено дискретност и забавление. Мрежата е разполагала с десетки млади жени, избирани чрез каталог със снимки и профили в социалните мрежи. По-голямата част от печалбите обаче оставала за организаторите, които прибирали над половината от сумите.

Очаква се развитието на случая да предизвика сериозен отзвук във футболните среди в Италия, особено ако бъдат разкрити конкретни имена.