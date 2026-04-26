Нови детайли по сексскандала в Италия: футболисти от Серия А замесени с VIP ескорт мрежа

26 Април, 2026 10:54 908 5

  • италия-
  • секс парти-
  • футболисти-
  • компания

Разследване в Милано разкрива VIP партита за хиляди евро и елитни клиенти от света на футбола

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Голям скандал избухна в Италия, след като прокуратурата в Милано започна разследване на мащабна ескорт мрежа, обслужвала богати клиенти, сред които и известни лица от футболните среди. Според информацията, част от клиентите са били свързани с клубове от Серия А, макар имената им засега да не се разкриват.

В центъра на схемата стои организация, която е предлагала луксозни „пакети“ – избор на клуб, маса и компания от млади жени. Цените са достигали до 10 000 евро за вечер, като в сумата са включени и момичетата.

Разследващите твърдят, че присъствието на популярни футболисти е било използвано като своеобразна реклама, за да се привличат още по-богати клиенти. Въпреки това, не всички от тях са участвали в допълнителни услуги, а част са търсели единствено дискретност и забавление. Мрежата е разполагала с десетки млади жени, избирани чрез каталог със снимки и профили в социалните мрежи. По-голямата част от печалбите обаче оставала за организаторите, които прибирали над половината от сумите.

Очаква се развитието на случая да предизвика сериозен отзвук във футболните среди в Италия, особено ако бъдат разкрити конкретни имена.


Италия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    3 0 Отговор
    Нормално....какво е Италия - пица, спагети и МАФИЯ... 🤣🤣🤣

    10:56 26.04.2026

  • 2 навсякъде е така

    8 0 Отговор
    Ще се окаже, че няма сфера от живота, която да не е пълно с такава помия. Най- "готиното", че всички се надпреварват да участват в това. А, пък в България имаме "световни шампиони". Огледайте се.

    11:02 26.04.2026

  • 3 Провинциалист от провинция Тракия

    3 1 Отговор
    Петрохански ценности.

    11:09 26.04.2026

  • 4 Ура,,Ура

    8 0 Отговор
    Ами с тия огромни доходи във футбола, вие какво очаквате да правят хората.

    11:12 26.04.2026

  • 5 сводник

    2 0 Отговор
    Момиченцата са основно от Русия и Украйна

    11:28 26.04.2026

