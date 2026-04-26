Меси и Суарес не стигнаха за успех на Интер Маями

26 Април, 2026 11:50 384 0

Тимът остава на второ място в Източната конференция

Меси и Суарес не стигнаха за успех на Интер Маями
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шампионът Интер Маями с Лионел Меси и Луис Суарес в състава си завърши наравно 1:1 като домакин на Ню Ингланд Революшън в среща от редовния сезон на МЛС на САЩ и Канада. Гостите откриха резултата след точен удар на Карлес Хил в 56-ата минута, предава БТА.

Херман Бертераме изравни за Интер Маями в 76-ата минута, с което домакините стигнаха до точката, но не успяха да направят обрат въпреки натиска в края на мача. Отборът на Хавиер Масчерано владееше повече топката и създаде няколко добри положения след изравнителния гол, но липсата на ефективност пред вратата се оказа решаваща.

Така Интер Маями остава на второ място в Източната конференция, като продължава битката за челните позиции в класирането и домакинско предимство за плейофите. Ню Ингланд Революшън пък взима ценна точка в опита си да се изкачи в таблицата и да се доближи до зоната на плейофите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

