Меси и Суарес не стигнаха за успех на Интер Маями

Шампионът Интер Маями с Лионел Меси и Луис Суарес в състава си завърши наравно 1:1 като домакин на Ню Ингланд Революшън в среща от редовния сезон на МЛС на САЩ и Канада. Гостите откриха резултата след точен удар на Карлес Хил в 56-ата минута, предава БТА.

Херман Бертераме изравни за Интер Маями в 76-ата минута, с което домакините стигнаха до точката, но не успяха да направят обрат въпреки натиска в края на мача. Отборът на Хавиер Масчерано владееше повече топката и създаде няколко добри положения след изравнителния гол, но липсата на ефективност пред вратата се оказа решаваща.

Така Интер Маями остава на второ място в Източната конференция, като продължава битката за челните позиции в класирането и домакинско предимство за плейофите. Ню Ингланд Революшън пък взима ценна точка в опита си да се изкачи в таблицата и да се доближи до зоната на плейофите.