Вратар получи червен картон и веднага нокаутира съперник (ВИДЕО)

Борещият се за оцеляване в испанската Ла Лига 2 Сарагоса ще трябва да се справи за период от 3 до 15 мача без вратаря си Естебан Андрада. Такова е вероятното наказание, което 35-годишният аржентинец може да получи заради действията си при загубата с 0:1 в 37-ия кръг от прекия конкурент за оставане в групата Уеска.

Оскар Сиелва вкара единствения гол в срещата от дузпа. Той се разписа в 65-ата минута. Екшънът настъпи в осмата минута на добавеното време на двубоя. При ситуация, когато реферът Дамасо Арседиано отиваше да прегледа ситуация пред вратата на Уеска с ВАР, Андрада блъсна в гърдите Хорхе Пулидо от домакините.

Арседиано показа жълт картон на стража, който вече имаше получен такъв в 64-ата минута. Това означаваше отстраняване от игра на аржентинеца. Показаният червен картон сякаш отприщи още повече гнева на играча на Сарагоса. Той спринтира към Пулидо и му нанесе удар с дясната ръка в лицето.

В резултат на това защитникът падна в нокаут на терена. След това камерите показаха, че в зоната покрай лявото си око 35-годишният бранител има лека аркада и оток.

Екшънът се разрасна и започна меле, в което се намесиха много футболисти от двата отбора. В крайна сметка и вратарят на домакините Дани Хименес получи червен картон.

Сарагоса заема предпоследното 21-о място в Ла Лига 2 с актив от 35 точки. Уеска е на 19-о място с 36. И двата отбора са в зоната на изпадащите, а до края на сезона остават пет кръга. Точно над чертата е Кадис с 38.