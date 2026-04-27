ФИФА води преговори за увеличаване на наградния фонд на Световното първенство 2026

ФИФА води преговори с националните асоциации за увеличаване на наградния фонд за всички 48 отбора, участващи в Световното първенство през лятото, съобщиха от централата, цитирани от агенция Reuters.

Предложението трябва да бъде одобрено на заседанието на Съвета на ФИФА във вторник, което се провежда преди 76-ия конгрес на ФИФА във Ванкувър.

През декември от ФИФА заявиха, че наградният фонд за Мондиал 2026 ще бъде с 50% по-висок от този за предишното издание - 655 милиона долара, след като одобри рекорден финансов принос от 727 милиона долара за турнира.

От ФИФА обаче коментираха пред Reuters, че предлаганият награден фонд ще се увеличи още заради очакваните над 11 милиарда долара приходи през текущия четиригодишен цикъл от 2023-а до 2026-а.

„ФИФА може да потвърди, че води преговори с асоциации по целия свят за увеличаване на наличните приходи“, каза говорител на футболната централа и допълни:

„Това включва предложено увеличение на финансовите вноски за всички класирали се отбори за Световното първенство и на финансирането за развитие, достъпно за всички 211 асоциации членки. Мондиал 2026 ще бъде революционен по отношение на финансовия си принос към световната футболна общност и ФИФА се гордее, че е в най-силната си финансова позиция досега, за да бъде от полза за световната игра чрез своята програма FIFA Forward.“

Световният шампионат по футбол за мъже тази година ще се проведе от 11 юни до 19 юли в три държави - САЩ, Мексико и Канада.