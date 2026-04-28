Скандален сценарий: Италия с над 50% шанс за Мондиала?

Неочакван обрат около участието на националния отбор на Италия по футбол на Световното първенство. Специалният представител на Съединените щати за глобалните партньорства Паоло Замполи, близък до Доналд Тръмп, заяви, че шансът „адзурите“ да бъдат включени в турнира е „над 50%“ вече, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Идеята, която доскоро звучеше абсурдно, е свързана с евентуално изваждане на националния тбор на Иран по футбол заради геополитическото напрежение и проблемите с визите за САЩ. Именно на тях се позова Замполи, който твърди, че е обсъждал възможността за „репешаж“ с президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Не трябва да има световно без Италия“, заяви той, като добави, че предстои среща с Инфантино в Маями. По думите му, финалното решение би зависело именно от ФИФА и политическите фактори в САЩ.

Въпреки това, реакциите в самата Италия са по-скоро отрицателни. Спортният министър Андреа Абоди и президентът на италианския олимпийски комитет Джовани Малаго вече са изразили несъгласие с подобен сценарий.