Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандален сценарий: Италия с над 50% шанс за Мондиала?

28 Април, 2026 07:00 1 301 2

  • световното първенство-
  • футбол-
  • италия-
  • мондиал 2026

Близък до Тръмп намекна за сензационно „връщане“, но институциите в Рим вече са против

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Неочакван обрат около участието на националния отбор на Италия по футбол на Световното първенство. Специалният представител на Съединените щати за глобалните партньорства Паоло Замполи, близък до Доналд Тръмп, заяви, че шансът „адзурите“ да бъдат включени в турнира е „над 50%“ вече, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Идеята, която доскоро звучеше абсурдно, е свързана с евентуално изваждане на националния тбор на Иран по футбол заради геополитическото напрежение и проблемите с визите за САЩ. Именно на тях се позова Замполи, който твърди, че е обсъждал възможността за „репешаж“ с президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Не трябва да има световно без Италия“, заяви той, като добави, че предстои среща с Инфантино в Маями. По думите му, финалното решение би зависело именно от ФИФА и политическите фактори в САЩ.

Въпреки това, реакциите в самата Италия са по-скоро отрицателни. Спортният министър Андреа Абоди и президентът на италианския олимпийски комитет Джовани Малаго вече са изразили несъгласие с подобен сценарий.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Италия не даде летища на Тръмп а България и Румъния дадоха.Кой е по заслужил да ходи на Световното първенство в САЩ?

    Коментиран от #2

    07:06 28.04.2026

  • 2 Е много ясно!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Който е дал летища той трябва да играе на световното! В случая България и Румъния могат да изиграят репешаж на неутрален терен!😂😂😂😂

    07:55 28.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове