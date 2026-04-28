Локомотив София за раздялата с Генчев: Най-доброто решение!

28 Април, 2026 09:59 580 0

След края на редовния сезон ръководството на клуба и специалистът проведоха среща, на която прецениха, че раздялата е най-доброто решение и за двете страни

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Локомотив София излязоха със съобщение за раздялата със старши треньора Станислав Генчев. Специалистът сам обяви след мача със Септември (1:1), че напуска клуба.

“Локомотив и Станислав Генчев се разделиха по взаимно съгласие!

От днес Станислав Генчев вече не е треньор на Локомотив София. След края на редовния сезон ръководството на клуба и специалистът проведоха среща, на която прецениха, че раздялата е най-доброто решение и за двете страни.

Ръководството на Локомотив пожелава здраве и успехи в бъдеще на Станислав Генчев и неговия щаб!", написаха от клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

