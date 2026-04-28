Локомотив София за раздялата с Генчев: Най-доброто решение!

От Локомотив София излязоха със съобщение за раздялата със старши треньора Станислав Генчев. Специалистът сам обяви след мача със Септември (1:1), че напуска клуба.

“Локомотив и Станислав Генчев се разделиха по взаимно съгласие!

От днес Станислав Генчев вече не е треньор на Локомотив София. След края на редовния сезон ръководството на клуба и специалистът проведоха среща, на която прецениха, че раздялата е най-доброто решение и за двете страни.

Ръководството на Локомотив пожелава здраве и успехи в бъдеще на Станислав Генчев и неговия щаб!", написаха от клуба.