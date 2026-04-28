Локомотив София остана без изпълнителен директор. Иво Котев вече е провел разговор със собственика на "железничарите" Веселин Стоянов и го е уведомил, че напуска. Той започна работа при "червено-черните" като технически директор през лятото на 2019 г.
Вчера официално стана факт и раздялата с треньора Станислав Генчев, който след мача със Септември (1:1) обяви решението си. До края на сезона отборът ще бъде воден от Александър Георгиев, а от лятото ще се търси нов наставник.
