Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

28 Април, 2026 17:27 332 0

Българката даде само гейм на Аурора Деида

Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг на тенис турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова се справи без особени затруднения с преминалата през квалификациите представителка на домакините Аурора Деида с 6:0, 6:1 за 66 минути.

Поставената под №6 българка спечели първите осем гейма в мача и нямаше проблеми да стигне до успеха. За място на четвъртфиналите тя очаква победителката от мача между Луа Вуйович (Сърбия) и квалификантката Изабел Чери (Великобритания).


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

