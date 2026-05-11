България омагьоса Италия: Джиро д’Италия събра четвърт милион фенове в София

11 Май, 2026 17:35 556 15

Италианските медии възхитени от българската страст към колоезденето

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

София се превърна в истински празник на спорта, след като за първи път в историята легендарната Обиколка на Италия – Джиро д’Италия – премина през българска територия. Столицата ни бе залята от вълна от ентусиазъм, като по улиците и булевардите се стекоха над 250 000 души, за да приветстват световните колоездачи.

Най-авторитетният спортен всекидневник на Апенините – „Гадзета дело Спорт“ – не скри възторга си от топлото посрещане и масовото участие на българската публика. В обширен репортаж, озаглавен „Чао, България! Толкова много любов към Джирото: 250 000 души в София“, журналистът Пиер Бергонци подчертава, че италианците са били дълбоко впечатлени от атмосферата и гостоприемството у нас.

„Джирото ще помни вашето гостоприемство, древните ви градове, зелените ви поля и, разбира се, вашата страст към колоезденето“, пише Бергонци. Той отбелязва, че третият етап от Пловдив до София е доказал колко голям интерес има у нас към този спорт, въпреки че България няма дългогодишни традиции в колоезденето.

Според италианските анализатори, посещаемостта в София е била не просто впечатляваща, а направо трогателна. „Бяхме приятно изненадани от експертното отношение и неподправения ентусиазъм на българите“, споделят те. Не е случайно, че снимки от българската публика заеха челно място на първата страница на „Гадзета дело Спорт“.

С този незабравим старт България доказа, че може да бъде домакин на световни спортни прояви и да вдъхновява както участници, така и зрители. Джиро д’Италия ще остане в сърцата на всички, които станаха част от това историческо събитие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектнат

    5 10 Отговор
    Радвам се, че се махнаха.

    Коментиран от #5

    17:36 11.05.2026

  • 2 авантгард

    5 2 Отговор
    Много р0з0ви понита.
    Да зяпат.
    Ако беше за работа да се свърши нещо, иди ги чакай......

    Коментиран от #7, #13

    17:37 11.05.2026

  • 3 за 110 000 000 евро

    2 3 Отговор
    пeдeлюгите скинаха синджиро

    17:38 11.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Много състезатели се пребиха в дупките по пътищата.

    17:38 11.05.2026

  • 5 Джендиро ди Педалия

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "сектнат":

    Вън и не се връщайте, МОЛЯ!!!

    17:39 11.05.2026

  • 6 гражданин

    2 5 Отговор
    Джирото малко вдигна самочуствието на България , и дано пътищата ни да се оправят на всякъде ,а не само от където мина !!

    Коментиран от #8, #9

    17:40 11.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    2 3 Отговор
    Ора без работа, колкото щеш в България. Вика им се серирджии. Догодина Рали Дакар.

    17:42 11.05.2026

  • 11 пепел от магистрали

    0 2 Отговор
    България беше платила на хиляди зяпачи, селяня с надуваеми костюми, само и само камерите на Джиро италия да не хващат увехтялата инфраструктура. Участници в надпреварата споделят, че трасето е било прашно и като капнел манко дъжд ставало пързалка.

    17:48 11.05.2026

  • 12 авантгард

    1 2 Отговор
    Модераторът, пии си там протеинчето и не ми трии писанията мъдри.
    Капиш?

    17:49 11.05.2026

  • 13 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Що , черните анцузи и диагоналките по цел ден бачкат , а ....копат канали , бият бетон , чукат камъни , редят керемиди ?!?

    Коментиран от #15

    17:51 11.05.2026

  • 14 Абе

    1 2 Отговор
    В натегачеството и слагачеството бългалите нямат стигане.Коги италианците ще проведат на своя теритолия колоездачната обиколка на българия? До Второ Пришествие няма да е.

    17:52 11.05.2026

  • 15 авантгард

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Едно време строихме това дето сега не можете да боядисате момче.
    Тъй свикнахте, както си написал.

    17:52 11.05.2026

