България омагьоса Италия: Джиро д’Италия събра четвърт милион фенове в София

София се превърна в истински празник на спорта, след като за първи път в историята легендарната Обиколка на Италия – Джиро д’Италия – премина през българска територия. Столицата ни бе залята от вълна от ентусиазъм, като по улиците и булевардите се стекоха над 250 000 души, за да приветстват световните колоездачи.

Най-авторитетният спортен всекидневник на Апенините – „Гадзета дело Спорт“ – не скри възторга си от топлото посрещане и масовото участие на българската публика. В обширен репортаж, озаглавен „Чао, България! Толкова много любов към Джирото: 250 000 души в София“, журналистът Пиер Бергонци подчертава, че италианците са били дълбоко впечатлени от атмосферата и гостоприемството у нас.

„Джирото ще помни вашето гостоприемство, древните ви градове, зелените ви поля и, разбира се, вашата страст към колоезденето“, пише Бергонци. Той отбелязва, че третият етап от Пловдив до София е доказал колко голям интерес има у нас към този спорт, въпреки че България няма дългогодишни традиции в колоезденето.

Според италианските анализатори, посещаемостта в София е била не просто впечатляваща, а направо трогателна. „Бяхме приятно изненадани от експертното отношение и неподправения ентусиазъм на българите“, споделят те. Не е случайно, че снимки от българската публика заеха челно място на първата страница на „Гадзета дело Спорт“.

С този незабравим старт България доказа, че може да бъде домакин на световни спортни прояви и да вдъхновява както участници, така и зрители. Джиро д’Италия ще остане в сърцата на всички, които станаха част от това историческо събитие.