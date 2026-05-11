България омагьоса Италия: Джиро д’Италия събра четвърт милион фенове в София

София се превърна в истински празник на спорта, след като за първи път в историята легендарната Обиколка на Италия – Джиро д’Италия – премина през българска територия. Столицата ни бе залята от вълна от ентусиазъм, като по улиците и булевардите се стекоха над 250 000 души, за да приветстват световните колоездачи.
Най-авторитетният спортен всекидневник на Апенините – „Гадзета дело Спорт“ – не скри възторга си от топлото посрещане и масовото участие на българската публика. В обширен репортаж, озаглавен „Чао, България! Толкова много любов към Джирото: 250 000 души в София“, журналистът Пиер Бергонци подчертава, че италианците са били дълбоко впечатлени от атмосферата и гостоприемството у нас.
„Джирото ще помни вашето гостоприемство, древните ви градове, зелените ви поля и, разбира се, вашата страст към колоезденето“, пише Бергонци. Той отбелязва, че третият етап от Пловдив до София е доказал колко голям интерес има у нас към този спорт, въпреки че България няма дългогодишни традиции в колоезденето.
Според италианските анализатори, посещаемостта в София е била не просто впечатляваща, а направо трогателна. „Бяхме приятно изненадани от експертното отношение и неподправения ентусиазъм на българите“, споделят те. Не е случайно, че снимки от българската публика заеха челно място на първата страница на „Гадзета дело Спорт“.
С този незабравим старт България доказа, че може да бъде домакин на световни спортни прояви и да вдъхновява както участници, така и зрители. Джиро д’Италия ще остане в сърцата на всички, които станаха част от това историческо събитие.
1 сектнат
Коментиран от #5
17:36 11.05.2026
2 авантгард
Да зяпат.
Ако беше за работа да се свърши нещо, иди ги чакай......
Коментиран от #7, #13
17:37 11.05.2026
3 за 110 000 000 евро
17:38 11.05.2026
4 Последния Софиянец
17:38 11.05.2026
5 Джендиро ди Педалия
До коментар #1 от "сектнат":Вън и не се връщайте, МОЛЯ!!!
17:39 11.05.2026
6 гражданин
Коментиран от #8, #9
17:40 11.05.2026
10 честен ционист
17:42 11.05.2026
11 пепел от магистрали
17:48 11.05.2026
12 авантгард
Капиш?
17:49 11.05.2026
13 Сила
До коментар #2 от "авантгард":Що , черните анцузи и диагоналките по цел ден бачкат , а ....копат канали , бият бетон , чукат камъни , редят керемиди ?!?
Коментиран от #15
17:51 11.05.2026
14 Абе
17:52 11.05.2026
15 авантгард
До коментар #13 от "Сила":Едно време строихме това дето сега не можете да боядисате момче.
Тъй свикнахте, както си написал.
17:52 11.05.2026