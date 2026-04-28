20-а поредна победа за Яник Синер

Яник Синер постигна своята 20-а последователна победа, като този път жертва на неговата безпощадна форма стана британецът Камерън Нори – номер 23 в световната ранглиста и десети поставен в основната схема на турнира в Мадрид.

В динамичен и изпълнен с обрати осминафинален сблъсък, Синер демонстрира класата си, надделявайки с 6:2, 7:5 след едва 87 минути игра. Италианецът не остави съмнения в превъзходството си, като контролираше темпото и не позволи на Нори да намери ритъма си на червените кортове в испанската столица.

От средата на февруари насам Синер не познава вкуса на поражението. Последната му загуба датира от турнира в Доха, където бе спрян от чеха Якуб Меншик в три сета. Оттогава насам, световният №1 е неудържим – особено на клей, където през този сезон не е допуснал нито една загуба.

В Мадрид това бе третият му успех, като единственият сет, който е отстъпил, бе в първия му двубой срещу французина Бенжамин Бонзи.

Следващото предизвикателство пред Синер ще стане ясно след двубоя между испанеца Рафаел Жодар (№42 в света) и чеха Вит Коприва (№66). Победителят от този мач ще се изправи срещу италианския ас на четвъртфиналите, където Синер ще се стреми да удължи невероятната си победна серия.