Новини
Спорт »
Тенис »
20-а поредна победа за Яник Синер

28 Април, 2026 18:12 428 0

Италианецът отстрани Камерън Нори на турнира в Мадрид

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Яник Синер постигна своята 20-а последователна победа, като този път жертва на неговата безпощадна форма стана британецът Камерън Нори – номер 23 в световната ранглиста и десети поставен в основната схема на турнира в Мадрид.

В динамичен и изпълнен с обрати осминафинален сблъсък, Синер демонстрира класата си, надделявайки с 6:2, 7:5 след едва 87 минути игра. Италианецът не остави съмнения в превъзходството си, като контролираше темпото и не позволи на Нори да намери ритъма си на червените кортове в испанската столица.

От средата на февруари насам Синер не познава вкуса на поражението. Последната му загуба датира от турнира в Доха, където бе спрян от чеха Якуб Меншик в три сета. Оттогава насам, световният №1 е неудържим – особено на клей, където през този сезон не е допуснал нито една загуба.

В Мадрид това бе третият му успех, като единственият сет, който е отстъпил, бе в първия му двубой срещу французина Бенжамин Бонзи.

Следващото предизвикателство пред Синер ще стане ясно след двубоя между испанеца Рафаел Жодар (№42 в света) и чеха Вит Коприва (№66). Победителят от този мач ще се изправи срещу италианския ас на четвъртфиналите, където Синер ще се стреми да удължи невероятната си победна серия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове