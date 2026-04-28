Едер Милитао от Реал Мадрид претърпя успешна операция и пропуска Световното първенство

Защитникът на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия – Едер Милитао, премина през хирургическа интервенция на бедрото, съобщиха официално от испанския гранд. 28-годишният бразилец отново стана жертва на неприятна травма, която го измъчваше и в края на 2025 година.

Лошите новини за селекционера на Бразилия Карло Анчелоти не закъсняха – Милитао със сигурност няма да бъде на разположение за предстоящото Световно първенство. Италианският наставник, който винаги е демонстрирал огромно доверие към защитника още от съвместната им работа в Мадрид, до последно се надяваше на чудо, но контузията се оказа по-сериозна от очакваното.

Според официалното изявление на „белия балет“, операцията на проксималното сухожилие на двуглавия бедрен мускул е преминала успешно.

В следващите дни Милитао ще започне интензивна рехабилитация под зоркия поглед на медицинския щаб на Реал Мадрид. Оптимистичните прогнози сочат, че ако възстановяването върви по план, бразилският национал може да се завърне на зеления терен най-рано през октомври.