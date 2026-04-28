Новини
Спорт »
Бг футбол »
Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов ще участват в "Мача на Надеждата"

28 Април, 2026 20:06 451 0

  • фондация стилиян петров -
  • футболисти-
  • мач на надеждата-
  • стадион лазур -
  • бургас-
  • емил кременлиев-
  • валери божинов-
  • мартин камбуров

Двубоят е на 6 юни в Бургас

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фондация "Стилиян Петров" обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 06.06.2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на България се присъединят добре познати лица:

Емил Кременлиев

Един от най-сърцатите и надеждни десни бранители в историята на българския футбол – футболист, превърнал се в символ на борбеността и част от „златното поколение“, което пренаписа историята с четвъртото място на Световното през 1994 година. Възпитаник на школата на Славия, Емил Кременлиев бързо израства до ключова фигура в националния отбор, демонстрирайки изключителна дисциплина и висок професионализъм на терена. Неговата клубна кариера е впечатляваща и премина през двата софийски гранда – Левски, където печели две шампионски титли и Купата на страната, и ЦСКА. При червените бранителят заслужено носи капитанската лента и вдига Купата на България. Кременлиев оставя своята следа и по европейските терени с екипа на гръцкия гранд Олимпиакос, както и с германския Унион Берлин, с който достига до исторически финал за Купата на Германия. На международната сцена Кременлиев е неизменна част от състава на България по време на незабравимото американско лято през 1994 г., записвайки пет мача по пътя към четвъртото място в света. Участва и на Евро 1996.

Мартин Камбуров

Мартин Камбуров остава в историята като абсолютния символ на реализаторския нюх и професионалното дълголетие в българския футбол. Роден в Свиленград, той извървява впечатляващ път, за да се превърне в най-големия голмайстор на родното първенство за всички времена. Неговото име е неразривно свързано с Локомотив (Пловдив), където Камбуров придоби статут на легенда. Той бе основният двигател при спечелването на историческата първа шампионска титла на „черно-белите“ през 2004 г. и носител на Суперкупата на България. В хода на своята кариера нападателят успя да завоюва приза за голмайстор на „А“ група рекордните шест пъти, демонстрирайки уникален арсенал от умения – от хищнически инстинкт в наказателното поле до перфектно изпълнение на преки свободни удари. Върховият момент в неговото футболно наследство настъпи през 2021 г., когато той официално детронира легендарния Петър Жеков, подобрявайки неговия 46-годишен рекорд. Камбуров приключи кариерата си с феноменалните 256 гола в елита, записани в над 450 срещи за отбори като Локомотив (Пловдив), Берое, ЦСКА и ЦСКА 1948. На международната сцена той записа 16 мача за националния отбор на България.

Валери Божинов

Валери Божинов остава в историята на българския футбол като един от най-ярките и надарени таланти. Роден в Горна Оряховица, той напуска страната едва на 12-годишна възраст, за да започне своя път в Малта, а по-късно в Италия, където се превръща в световна сензация. Божинов се превръща в най-младия чужденец, дебютирал в италианската Серия А – едва на 15 години и 11 месеца с екипа на Лече. Неговият футболен път е изпълнен с престижни трансфери. След фурора в Лече той облича екипите на италианските Фиорентина и Ювентус (в Серия Б), а по-късно става част от амбициозния проект на Манчестър Сити в английската Висша лига. Въпреки тежките контузии, които белязват престоя му на Острова, Валери демонстрира непримирим дух и се завръща в Италия с екипа на Парма, преди да продължи своята кариера в редица държави, включително Португалия (Спортинг Лисабон), Китай, Сърбия (където става шампион с Партизан) и България. В родното първенство Божинов остави своята следа с екипите на Левски и Ботев (Враца), където винаги бе център на внимание заради своята харизма и опит. За националния отбор на България нападателят записа 43 мача и отбеляза 6 гола, като бе част от състава на „лъвовете“ по време на Евро 2004 – последното голямо първенство за страната ни.

Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: Вече в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове