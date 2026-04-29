Статистиката говори: ЦСКА никога не отпада, след като е победил като гост за Купата

Статистиката говори: ЦСКА никога не отпада, след като е победил като гост за Купата

29 Април, 2026 09:30 481 2

Най-близо до провала ЦСКА беше последния път, под номер 22, в който участва след победа като гост

Статистиката говори: ЦСКА никога не отпада, след като е победил като гост за Купата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След победата на ЦСКА в Разград с 2:1 „червените“ са едни гърди пред „орлите“ по пътя към финала за Купата. А ако хвърлим поглед назад към историята, ще видим, че тимът на Христо Янев става още по-голям фаворит за краен успех. Причината за това е, че досега никога не се е случвало „червените“ да победят в първия мач като гост и да отпаднат на реванша. Досега е имало 23 такива елиминации и 23 пъти те са били крайни победители.

Най-близо до провала ЦСКА беше последния път, под номер 22, в който участва след победа като гост. И това бе на полуфинала за Купата на България през 2022-а. „Червените“ победиха с 2:0 Славия на стадиона в „Овча Купел“ на рождения ден на тогавашния си треньор Стойчо Младенов – 12 април. Въпреки това той подаде оставка след успеха заради противоречия между него и тогавашния собственик Гриша Ганчев. По време на реванша на „Армията“ треньор на тима вече бе Алън Пардю. Славия бързо върна двата гола пасив, а след почивката имаше шанс за трети. Стигна се до дузпи, при които „белите“ бяха на едно точно изпълнение от класиране, но Димитър Евтимов спаси удар на Никита Николаевич, а след това ЦСКА се класира на финала. Там пък загуби от Левски с 0:1.

„Червените“ веднъж вече успяха да бият Лудогорец в първи мач от елиминация в Разград. Това бе на 1/16-финалите през сезон 2012/13. Тогава спечелиха визитата си с 2:1. В реванша те паднаха с 0:1 и заради правилото по онова време за голове на чужд терен продължиха напред.

През 1984/85 е другата загуба на ЦСКА вкъщи след победа като гост. Тогава обаче реваншът е протоколен. „Червените“ разгромяват Локо Пд в първата среща с 4:0, след което си позволяват да загубят у дома с 2:3.

Христо Янев също е бил участник като треньор на ЦСКА в един такъв сценарий, при това отново на полуфинал, както сега. През 2015/16 той на два пъти победи Берое с 2:0, като първият мач бе като гост.

Така, ако традицията се спази, ЦСКА би трябвало да е краен победител и сега.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майстор Тричко

    2 1 Отговор
    Ако играят както срещу Левски, гарантирано ще отпаднат. Основната слабост е, че не могат да противодействат на бързи контраатаки, особено през центъра на защитата - Родригез, Лапеня и Иванов са бавни, неповратливи и неорентирани в играта. Десния краен защитник (Турицов) - също. Етоо и Соле не помагат на защитата достатъчно, Жордао помага, но прави груби фалове за картон и не може да изгражда атаките. Петко трябва да е като моторетка от единия до другия фланг пред защитата. Зарадвайте ни най-накрая след цяла година МЪКИ! Само ЦСКА !!!

    Коментиран от #2

    09:54 29.04.2026

  • 2 Прав си, но...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майстор Тричко":

    ...не трябва да забравяме, че това е Литекс под името ЦСКА!

    10:19 29.04.2026

