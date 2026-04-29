Локо (София) иска Димитър Васев за шеф, любопитни имена се спрягат за нов треньор

Локо (София) иска Димитър Васев за шеф, любопитни имена се спрягат за нов треньор

29 Април, 2026 11:59 331 0

След 7 години съвместна работа двете страни решиха да поемат по нов път. Раздялата е по взаимно съгласие

Локо (София) иска Димитър Васев за шеф, любопитни имена се спрягат за нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) потвърди вчера сутринта новината, че изпълнителният директор Ивайло Котев напуска поста. „След 7 години съвместна работа двете страни решиха да поемат по нов път. Раздялата е по взаимно съгласие“, гласеше съобщението от „Надежда“. До края на сезона постът ще остане вакантен, като няма да се бърза с избора на негов заместник.

„Тема Спорт“ съобщава, че сред обсъжданите имена за нов изпълнителен директор е било това на бившия наставник на тима Димитър Васев. През 2015 година той изведе като треньор Локо до бронзовите медали в шампионата. Интересното е, че наскоро синът му Даниел Васев стана спортен директор. В началото на сезона Иво Котев съвместяваше двете длъжности – спортен и изпълнителен шеф, но през зимата собственикът Веселин Стоянов направи промяна и назначи Даниел да отговаря за спортно-техническите въпроси. Сега той може да работи заедно с баща си в името на червено-черната идея, с която и двамата са закърмени.

След ремито със Септември (София) в „Надежда“ (1:1) поста си очаквано напусна и старши треньорът Станислав Генчев. До края на сезона начело на столичните “железничари” ще застане шефът на школата Александър Георгиев, който има нужния УЕФА Про лиценз. Негови помощници ще са синът на Антон Велков – Костадин Велков, както и Владо Манолков, който ще отговаря за подготовката на вратарите.

Вчера пък изплува още едно име като опция за наследник на Генчев от новия сезон. Става въпрос за наставника на Дунав Русе Георги Чиликов. Били са обсъждани още Николай Митов, Явор Вълчинов и Александър Томаш, но шансовете на последния са най-малки. Той е опция и за Черно море, ако се стигне до напускане на Илиан Илиев.


Свързани новини


