Три големи имена в битка за треньорския пост в Реал Мадрид

29 Април, 2026 15:18 536 0

Най-сериозният кандидат е Жозе Моуриньо

Ръководството на Реал Мадрид активно проучва възможностите за нов наставник, който да поеме отбора след края на сезона. Слуховете и спекулациите не стихват, а три световноизвестни имена изпъкват като фаворити за престижната позиция.

Според авторитетния испански журналист Хосеп Педрерол от El Chiringuito, най-сериозният кандидат за треньорския стол на "Сантяго Бернабеу" е добре познатият Жозе Моуриньо. Португалският специалист, който в момента ръководи Бенфика, вече има опит начело на мадридския гранд и се ползва с уважението на феновете и ръководството.

Сред другите обсъждани варианти се откроява и името на Юрген Клоп – харизматичният германец, който наскоро се раздели с Ливърпул. Клоп е известен със своя атакуващ стил и способността си да вдъхва нов живот на всеки отбор, който поеме.

Не на последно място, в полезрението на "кралския клуб" попада и Дидие Дешан – настоящият селекционер на френския национален отбор. Очаква се Дешан да напусне поста си след края на Световното първенство това лято, което го прави изключително атрактивна опция за Реал Мадрид.

Въпреки всички спекулации, към момента няма официални преговори между мадридчани и някой от потенциалните кандидати. Ръководството на клуба предпочита да действа предпазливо и да изчака подходящия момент за вземане на окончателно решение.

Сезонът за Реал Мадрид не върви по план – след 33 изиграни кръга в Ла Лига, "белите" заемат второто място, изоставайки с цели 11 точки от вечния съперник Барселона.


