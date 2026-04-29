Билетите за пловдивското дерби между Ботев и Локомотив вече са в продажба

Феновете на Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив вече могат да се сдобият с билети за дългоочакваното градско дерби, което ще разтърси стадион "Христо Ботев" на 3 май (неделя) от 16:15 часа. Срещата е част от 32-рия кръг на Първа лига и ще се проведе в рамките на плейофите във втората четворка.

Любителите на футболните емоции могат да закупят своите пропуски както на място – в клубния магазин на "Колежа", така и онлайн чрез официалния сайт kolezha.bg.

Организаторите напомнят, че интересът към двубоя традиционно е огромен, затова препоръчват на запалянковците да побързат с покупката, за да си гарантират място сред зрителите на този футболен спектакъл.