Григор Димитров с ново поражение

Григор Димитров преживя неочаквано разочарование при завръщането си на турнир от сериите "Чалънджър" след 14-годишна пауза. В първия си мач на червените кортове в Екс-ан-Прованс, Франция, Димитров отстъпи с 3:6, 4:6 пред испанския квалификант Пол Мартин Тифон, който заема 312-о място в световната ранглиста.
Още от началото на срещата българинът не успя да намери ритъма си. Първият сет бе белязан от цели 21 непредизвикани грешки и два пробива, като само в този сет Димитров допусна седем двойни грешки. Въпреки че във втората част играта му се подобри, Григор не успя да реализира четири възможности за пробив в откриващия гейм, а в края на двубоя изглеждаше физически изчерпан. Испанецът се възползва максимално и затвори мача с трети пробив.
Статистиката от срещата е красноречива – Димитров завърши с 16 уинъра срещу 35 непредизвикани грешки и спечели едва 9 от 28 точки на втори сервис. Това бе далеч от нивото, което феновете са свикнали да виждат от бившия номер 3 в света.
След края на двубоя Пол Мартин Тифон не скри радостта си: „Това е невероятен момент за мен. Винаги съм се възхищавал на Григор Димитров и съм изключително щастлив, че успях да го победя. Бях напълно концентриран през цялото време и това се оказа решаващо. Победата срещу такъв съперник ми дава огромно самочувствие и ще остане един от най-значимите моменти в кариерата ми.“
В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу водача в схемата Алекс Микелсен от САЩ.
7 Гецата да фърга хилката
Щото ако още малко се изтощава все така ,нищо не немже направи.
18:16 29.04.2026
10 тъй ли...
Пожелавам му бързо възтановяване и да не пада духом. Истинските фенове го подкрепят и в лошите моменти. Всички знаем, че е способен и някой ден ще го докаже отново.
18:42 29.04.2026
