Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Григор Димитров с ново поражение

29 Април, 2026 17:43 879 11

Българинът отпадна от турнира от сериите "Чалънджър" в Екс-ан-Прованс

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров преживя неочаквано разочарование при завръщането си на турнир от сериите "Чалънджър" след 14-годишна пауза. В първия си мач на червените кортове в Екс-ан-Прованс, Франция, Димитров отстъпи с 3:6, 4:6 пред испанския квалификант Пол Мартин Тифон, който заема 312-о място в световната ранглиста.

Още от началото на срещата българинът не успя да намери ритъма си. Първият сет бе белязан от цели 21 непредизвикани грешки и два пробива, като само в този сет Димитров допусна седем двойни грешки. Въпреки че във втората част играта му се подобри, Григор не успя да реализира четири възможности за пробив в откриващия гейм, а в края на двубоя изглеждаше физически изчерпан. Испанецът се възползва максимално и затвори мача с трети пробив.

Статистиката от срещата е красноречива – Димитров завърши с 16 уинъра срещу 35 непредизвикани грешки и спечели едва 9 от 28 точки на втори сервис. Това бе далеч от нивото, което феновете са свикнали да виждат от бившия номер 3 в света.

След края на двубоя Пол Мартин Тифон не скри радостта си: „Това е невероятен момент за мен. Винаги съм се възхищавал на Григор Димитров и съм изключително щастлив, че успях да го победя. Бях напълно концентриран през цялото време и това се оказа решаващо. Победата срещу такъв съперник ми дава огромно самочувствие и ще остане един от най-значимите моменти в кариерата ми.“

В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу водача в схемата Алекс Микелсен от САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 9 Отговор
    Това е заради контузията. Разни направо слагат край на кариерата. Да дава колкото може и няколко месеца може изненадващо да се завърне. Тук ще се сипят обвинения. Разни дето може и да не са тренирали и знаят какво е контузия.

    17:48 29.04.2026

  • 2 ЕлСмешнико

    7 5 Отговор
    тоя става за смях след всеки мач, но не се отказва, няма да се изненадам ако го хванат в уговорени мачове, само за пари ..............

    18:06 29.04.2026

  • 3 Айде у Аскюу

    2 3 Отговор
    А, нИ мое да бъде. Григор и поражение това никога не мое да стане. Ма той само бие ама в сънищата.

    18:09 29.04.2026

  • 4 Айде у Аскюу

    5 2 Отговор
    И от кого е паднал, от някой дето е тренирал вече един месец ли ?

    18:10 29.04.2026

  • 5 Дано

    10 2 Отговор
    За негово добро е да се откаже ,за да не стане за подигравки скоро !

    18:11 29.04.2026

  • 6 дядо дръмпир -дълбоко виждащ

    3 2 Отговор
    Отдавна не сте писали какви пари е изкарал........наблегнете на това момиче дето е последно с него.колкото до тениса му.....ужасно слабо играе в момента.не мога да си представя ,че ако започна отново да играя шахмат по турнири ще имам такова ниво като неговото.това е абсурд ,убеден съм ,че дори на смъртен одър ще играя в стил ,който е характерен за мен като играч.днес го гледах .........не е за приказване. пс.Човек може да загуби ,това е спорта,но такава бездушна игра........

    18:16 29.04.2026

  • 7 Гецата да фърга хилката

    4 0 Отговор
    да слага халката и да си напрай семейство и няколко деца докато е време.
    Щото ако още малко се изтощава все така ,нищо не немже направи.

    18:16 29.04.2026

  • 8 Перо

    4 1 Отговор
    Каунът още ли не се е прибрал?

    18:17 29.04.2026

  • 9 Е добре де,

    1 2 Отговор
    Няма ли най накрая да престанем да се удивляваме на неуспехите на явно незаслужената слава на наш спортист? Във времената на напредналия социализъм имахме един скиор на име Петър Попангелов, дето никога не стигаше до финала прав и всички му казваха Петър Поппадналов.

    18:34 29.04.2026

  • 10 тъй ли...

    1 0 Отговор
    Хейтърите си хейтят, но след такава сериозна контузия на Григор му трябва да играе, макар и на загуба, за да не се прости с играта съвсем. Може и да губи, но това е обяснимо с травмата. Може да е в последното купе, но важното е, че се държи за влака.
    Пожелавам му бързо възтановяване и да не пада духом. Истинските фенове го подкрепят и в лошите моменти. Всички знаем, че е способен и някой ден ще го докаже отново.

    18:42 29.04.2026

  • 11 Раев

    1 1 Отговор
    Този който не го е хванал,той не го е бил.То не бе Ивашка, Чебурашка,а сега и Трифон го натупа хубаво.Жалкото е,че ще го запомнят с победите му на любовния фронт,а не на корта

    18:46 29.04.2026

