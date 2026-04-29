Григор Димитров с ново поражение

Григор Димитров преживя неочаквано разочарование при завръщането си на турнир от сериите "Чалънджър" след 14-годишна пауза. В първия си мач на червените кортове в Екс-ан-Прованс, Франция, Димитров отстъпи с 3:6, 4:6 пред испанския квалификант Пол Мартин Тифон, който заема 312-о място в световната ранглиста.

Още от началото на срещата българинът не успя да намери ритъма си. Първият сет бе белязан от цели 21 непредизвикани грешки и два пробива, като само в този сет Димитров допусна седем двойни грешки. Въпреки че във втората част играта му се подобри, Григор не успя да реализира четири възможности за пробив в откриващия гейм, а в края на двубоя изглеждаше физически изчерпан. Испанецът се възползва максимално и затвори мача с трети пробив.

Статистиката от срещата е красноречива – Димитров завърши с 16 уинъра срещу 35 непредизвикани грешки и спечели едва 9 от 28 точки на втори сервис. Това бе далеч от нивото, което феновете са свикнали да виждат от бившия номер 3 в света.

След края на двубоя Пол Мартин Тифон не скри радостта си: „Това е невероятен момент за мен. Винаги съм се възхищавал на Григор Димитров и съм изключително щастлив, че успях да го победя. Бях напълно концентриран през цялото време и това се оказа решаващо. Победата срещу такъв съперник ми дава огромно самочувствие и ще остане един от най-значимите моменти в кариерата ми.“

В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу водача в схемата Алекс Микелсен от САЩ.