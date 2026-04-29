ФИФА подготвя революционна промяна: Задължително участие на местни млади таланти във всеки мач

29 Април, 2026 20:43 634 5

Очаква се тази стъпка да даде нов живот на младежките академии

Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ФИФА обяви началото на мащабни консултации с цел въвеждане на ново правило – всеки клубен отбор да включва поне един млад местен играч на терена по време на всеки официален двубой. Тази инициатива, която се обсъжда на най-високо ниво, цели да даде тласък на развитието на собствените кадри и да ограничи зависимостта от скъпоструващи трансфери на чуждестранни футболисти.

Според първоначалните предложения, новият регламент ще изисква от мъжките клубни тимове да осигурят присъствието на поне един футболист под 20 или 21 години, израснал в местната школа, във всеки момент от мача. Очаква се официалният план да бъде изготвен в рамките на следващата година, след като бъдат проведени обстойни разговори със заинтересованите страни по цял свят.

Това нововъведение ще надхвърли досегашните изисквания, наложени от национални и международни организации, включително и от УЕФА в Шампионската лига. В момента европейският клубен елит е длъжен да има осем играчи, преминали през местната школа, в разширения състав от максимум 25 футболисти. Новото правило на ФИФА обаче ще настоява за реално участие на терена, а не само за присъствие в списъка.

За да бъде определен като „местен кадър“, футболистът трябва да е тренирал в клуб от същата държава поне три пълни сезона между 15 и 21-годишна възраст, според дефиницията на УЕФА.


Подобни новини


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    То едно време имаше едно правило за максимум ТРИМА чужденци❗
    Сега ще се молят за поне ЕДИН местен❗
    Съсипаха я тая игра 🤔

    20:55 29.04.2026

  • 2 Евролибераст

    0 0 Отговор
    Ам кат нема?

    21:00 29.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евролибераст

    1 2 Отговор
    После, поне по един прайдаджия.

    21:01 29.04.2026

