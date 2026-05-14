Локомотив София готви мащабни промени: Очаква се сериозна раздяла с играчи

Локомотив София се изправя пред един от най-решаващите си периоди в последните години. След като амбициите за участие в баражите за Лигата на конференциите се изпариха, а отборът се озова в битката за оцеляване, ръководството на "червено-черните" е взело категорично решение: предстои сериозна чистка в състава.

Според "Мач Телеграф", в най-скоро време ще започнат индивидуални разговори с голяма част от футболистите, като целта е прекратяване на договорите им. В момента цели 11 играчи са с неясно бъдеще, а изглежда само един от тях – юношата на Локомотив Красимир Милошев – ще запази мястото си в отбора. Останалите са на прага да се разделят с "железничарите".

Любопитен детайл е, че в Локомотив София не се тревожат за евентуалните финансови последици от раздялата с футболистите. Ръководството е готово да поеме неустойките, ако се наложи, за да осигури ново начало и свежа енергия в тима.