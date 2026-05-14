Локомотив София готви мащабни промени: Очаква се сериозна раздяла с играчи

14 Май, 2026 12:41 887 1

Ръководството на "железничарите" планира радикална трансформация след разочароващ сезон

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив София се изправя пред един от най-решаващите си периоди в последните години. След като амбициите за участие в баражите за Лигата на конференциите се изпариха, а отборът се озова в битката за оцеляване, ръководството на "червено-черните" е взело категорично решение: предстои сериозна чистка в състава.

Според "Мач Телеграф", в най-скоро време ще започнат индивидуални разговори с голяма част от футболистите, като целта е прекратяване на договорите им. В момента цели 11 играчи са с неясно бъдеще, а изглежда само един от тях – юношата на Локомотив Красимир Милошев – ще запази мястото си в отбора. Останалите са на прага да се разделят с "железничарите".

Любопитен детайл е, че в Локомотив София не се тревожат за евентуалните финансови последици от раздялата с футболистите. Ръководството е готово да поеме неустойките, ако се наложи, за да осигури ново начало и свежа енергия в тима.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелина

    1 0 Отговор
    Още 11 са за гонене! Докога с тия куци коне Славчев, Аралица, Митков... Общо не им се събират и 5 мача!

    18:30 14.05.2026

