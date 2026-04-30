Георги Иванов участва в турнир на ФИФА

Георги Иванов участва в турнир на ФИФА

30 Април, 2026 17:55 336 3

Той се проведе в навечерието на Конгреса на световната футболна централа в Канада

Георги Иванов участва в турнир на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в демонстративен турнир, организиран от ФИФА в навечерието на Конгреса на световната футболна централа в Канада.

Иванов бе част от отбора на УЕФА, в който личаха имената на някои от най-големите легенди на световния футбол – Давид Трезеге, Андрий Шевченко, Горан Пандев, Давор Шукер и Мичел Салгадо. Тимът на УЕФА достигна до полуфиналите, където отстъпи на състава на Канада, в който участие взеха Христо Стоичков и Деметрио Албертини.

Георги Иванов участва в турнир на ФИФА
Снимка: БФС

Събитието се превърна в истински футболен празник, събрал на едно място множество емблематични фигури от световния футбол

Ден преди Конгреса на ФИФА официалната делегация на Българския футболен съюз, водена от президента Георги Иванов и включваща още заместник-изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов, взе участие и в работна среща на страните членки на УЕФА.

По време на срещата бяха обсъдени основните теми от дневния ред на предстоящия Конгрес на ФИФА, както и ключови въпроси, свързани с развитието на европейския и световния футбол.


Подобни новини


  • 1 Добра вечер

    Осмокласник

    17:56 30.04.2026

  Димитър Иванков - Митко Талисмана

    Е, много ясно, че ще участва. Нали не го карат да пише...

    17:57 30.04.2026

  това дърво

    Къде се слага до истинските футболисти .
    Нищо чудно,че отбора му е загубил.

    18:05 30.04.2026

