ФИФА: Иран ще се включи в Световното първенство по футбол в САЩ

Въпреки спекулациите и напрежението на международната сцена, националният отбор на Иран ще бъде сред участниците на предстоящото Световно първенство по футбол, което ще се проведе това лято в Северна Америка. Това увери президентът на ФИФА Джани Инфантино по време на официалния конгрес на световната футболна организация.
„Иран безспорно ще играе на Мондиала. Мачовете на отбора ще се състоят в Съединените щати, както е предвидено в програмата. Футболът има силата да обединява хората, независимо от различията. Именно това е нашата мисия – да създаваме мостове между нациите чрез спорта“, подчерта Инфантино, с което сложи край на всички слухове за евентуално оттегляне на иранския тим.
Иранските национали ще се изправят в груповата фаза срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия, като и трите им срещи ще се проведат на американска земя.
В последните седмици се появиха информации, че поради политическото напрежение между Иран, САЩ и Израел, иранската федерация обмисля бойкот на турнира. Въпреки това, официалното потвърждение от ФИФА слага точка на всички спекулации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
Коментиран от #2
10:49 01.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "сащисан кравар":на РФ националите тренират в Туапсе
10:50 01.05.2026
