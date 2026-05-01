ФИФА: Иран ще се включи в Световното първенство по футбол в САЩ

Въпреки спекулациите и напрежението на международната сцена, националният отбор на Иран ще бъде сред участниците на предстоящото Световно първенство по футбол, което ще се проведе това лято в Северна Америка. Това увери президентът на ФИФА Джани Инфантино по време на официалния конгрес на световната футболна организация.

„Иран безспорно ще играе на Мондиала. Мачовете на отбора ще се състоят в Съединените щати, както е предвидено в програмата. Футболът има силата да обединява хората, независимо от различията. Именно това е нашата мисия – да създаваме мостове между нациите чрез спорта“, подчерта Инфантино, с което сложи край на всички слухове за евентуално оттегляне на иранския тим.

Иранските национали ще се изправят в груповата фаза срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия, като и трите им срещи ще се проведат на американска земя.

В последните седмици се появиха информации, че поради политическото напрежение между Иран, САЩ и Израел, иранската федерация обмисля бойкот на турнира. Въпреки това, официалното потвърждение от ФИФА слага точка на всички спекулации.