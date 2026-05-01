ФИФА: Иран ще се включи в Световното първенство по футбол в САЩ

1 Май, 2026 10:47 430 4

  • световно първенство по футбол-
  • иран-
  • фифа-
  • джани инфантино-
  • сащ-
  • групова фаза-
  • международни отношения-
  • спорт и мир

Това увери президентът Джани Инфантино

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки спекулациите и напрежението на международната сцена, националният отбор на Иран ще бъде сред участниците на предстоящото Световно първенство по футбол, което ще се проведе това лято в Северна Америка. Това увери президентът на ФИФА Джани Инфантино по време на официалния конгрес на световната футболна организация.

„Иран безспорно ще играе на Мондиала. Мачовете на отбора ще се състоят в Съединените щати, както е предвидено в програмата. Футболът има силата да обединява хората, независимо от различията. Именно това е нашата мисия – да създаваме мостове между нациите чрез спорта“, подчерта Инфантино, с което сложи край на всички слухове за евентуално оттегляне на иранския тим.

Иранските национали ще се изправят в груповата фаза срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия, като и трите им срещи ще се проведат на американска земя.

В последните седмици се появиха информации, че поради политическото напрежение между Иран, САЩ и Израел, иранската федерация обмисля бойкот на турнира. Въпреки това, официалното потвърждение от ФИФА слага точка на всички спекулации.


  • 1 сащисан кравар

    1 2 Отговор
    Какъв шамар за Крал Дончо 😂😂😂

    Коментиран от #2

    10:49 01.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    на РФ националите тренират в Туапсе

    10:50 01.05.2026

  • 3 хехе

    1 1 Отговор
    Голям майтап ще бъде, ако се случи аятоласите да играят срещу краварите и да ги бият "миротвореца" сам ще се скалпира

    10:54 01.05.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Нещо се обърка!

    11:03 01.05.2026

