Обявиха реферите на Левски - ЦСКА 1948 и пловдивското дерби

1 Май, 2026 12:12 509 0

Кристиян Колев ще свири на "Герена", Венцислав Митрев на "Колежа"

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 32 кръг в efbet Лига.

1 май 2026 г., петък, 17:30 ч.
Септември София - Монтана
Главен съдия: Мартин Живков Великов
Асистент 1: Красимир Атанасов Атанасов
Асистент 2: Христо Пламенов Хаджийски
Четвърти съдия: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Владимир Вълков Вълков
Съдийски наблюдател: Валентин Желев Добрев

1 май 2026 г., петък, 20:00 ч.
Добруджа - Локомотив София
Главен съдия: Георги Петров Стоянов
Асистент 1: Георги Йорданов Дойнов
Асистент 2: Тодор Василев Вуков
Четвърти съдия: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Георги Милков Гинчев
АВАР: Георги Димитров Давидов
Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов

2 май 2026 г., събота, 14:00 ч.
Берое - Славия
Главен съдия: Димитър Димитров Димитров
Асистент 1: Дарин Василев Иванов
Асистент 2: Николай Георгиев Попниколов
Четвърти съдия: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов

2 май 2026 г., събота, 16:30 ч.
Ботев Враца - Спартак Варна
Главен съдия: Никола Антонов Попов
Асистент 1: Иво Николаев Колев
Асистент 2: Светослав Колев Енчев
Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев

2 май 2026 г., събота, 19:00 ч.
Левски - ЦСКА 1948
Главен съдия: Кристиян Николов Колев
Асистент 1: Мартин Емилов Венев
Асистент 2: Дениз Пиринов Соколов
Четвърти съдия: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Тодор Недялков Киров
Съдийски наблюдател: Георги Василев Йорданов

3 май 2026 г., неделя, 13:30 ч.
Арда - Черно море
Главен съдия: Радослав Петров Гидженов
Асистент 1: Мартин Веселинов Маргаритов
Асистент 2: Желязко Димитров Пилатов
Четвърти съдия: Мартин Иванов Марков
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Геро Георгиев Писков
Съдийски наблюдател: Венцислав Иванов Гаврилов

3 май 2026 г., неделя, 16:15 ч.
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
Главен съдия: Венцислав Георгиев Митрев
Асистент 1: Мирослав Максимов Иванов
Асистент 2: Петър Велизаров Митрев
Четвърти съдия: Тодор Недялков Киров
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев Кръстев

3 май 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА - Лудогорец
Главен съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
Асистент 1: Георги Пламенов Тодоров
Асистент 2: Красимир Владимиров Миланов
Четвърти съдия: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Любослав Бисеров Любомиров
АВАР: Михаел Петков Павлов
Съдийски наблюдател: Крум Добринов Стоилов


