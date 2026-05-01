Илиян Радулов е четвъртфиналист в Кастелдефелс

1 Май, 2026 13:39

  • илиян радулов -
  • сингъл-
  • турнир -
  • клей -
  • кастелдефелс-
  • испания

Той се наложи над седмия поставен Карлос Лопес Монтагуд от Испания

Илиян Радулов е четвъртфиналист в Кастелдефелс - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин имаше преднина от 7:5, 4:2, преди седмият поставен Карлос Лопес Монтагуд (Испания) да прекрати участието си в мача след два часа и 3 минути игра.


Радулов изостана с 1:3 в началото на мача, успя да изравни при 3:3, а при 4:5 спаси три сетбола. Българинът проби за 6:5, а след това затвори първия сет на собствен сервис с гейм на нула. Националът спечели три поредни гейма от 0:1 до 3:1 във втората част, а при 4:2 Монтагуд прекрати участието си в мача.

За място на полуфиналите Радулов ще играе срещу №3 в схемата Ориол Рока Баталя (Испания).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

