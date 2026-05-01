Тежко наказание за асистента на Христо Янев – Калоян Генов пропуска три срещи

1 Май, 2026 19:17 541 0

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Помощник-треньорът на ЦСКА Калоян Генов получи сериозно наказание от Дисциплинарната комисия. Той бе санкциониран с лишаване от правото да изпълнява функциите си в следващите три официални мача на "червените", след като бе изгонен с директен червен картон по време на драматичния полуфинален реванш за Купата на България срещу Лудогорец.

Причината за суровата мярка е отправяне на обидни реплики към длъжностни лица по време на срещата, което не остана незабелязано от съдиите и делегатите на двубоя. Освен спортната санкция, Генов ще трябва да заплати и парична глоба в размер на 1022,58 евро – сума, която допълнително утежнява положението му.

Решението на комисията подлежи на обжалване, но ако бъде потвърдено, Калоян Генов ще пропусне ключовите сблъсъци – шампионатния мач срещу Лудогорец, както и двете срещи с ЦСКА 1948.

Ето решението на Дисциплинарната комисия към БФС:

"За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Калоян Мирославов Генов – пом. треньор на ПФК „ЦСКА“ гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 1022.58 евро."


