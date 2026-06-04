Помощник на Хьогмо: Не сме напускали Лудогорец!

Помощникът на Пер-Матиас Хьогмо в Лудогорец - Микаел Старе, отхвърли твърденията, че скандинавските специалисти са напуснали клуба от Разград.

"Не сме напуснали Лудогорец. Няма нищо ново за разказване, не сме напуснали. Само медиите спекулират", сподели Старе пред "Fotbollskanalen".

Специалистът също така отрича да е имало разговори между страните за прекратяването на взаимоотношенията.

"Водих отбора в последните мачове, заедно с Кристофер", добавя той.

Лудогорец завърши на трето място и спечели баража за последната евроквота, която дава право на участие в Лига на конференциите.