Технически проблем извади Никола Цолов от тренировката във Формула 2 в Маями

Българският талант във Формула 2 Никола Цолов преживя разочароващ старт на състезателния уикенд в Маями, след като техническа неизправност го принуди да прекрати участието си в свободната тренировка. Младият пилот на отбора "Кампос Рейсинг" успя да остане на пистата едва 15 минути, преди да спре принудително в 13-ия завой на прочутото трасе във Флорида.

Неуспехът на Цолов дойде само минути след като неговият съотборник Ноел Леон също напусна преждевременно сесията. Леон се завъртя в седмия завой и не успя да продължи, което остави испанския тим почти без ценни данни преди предстоящата квалификация. Така "Кампос Рейсинг" се оказа в неблагоприятна позиция, без възможност да тества настройките на болидите си в реални условия.

В същото време, американската публика имаше повод за радост – единственият представител на домакините във Формула 2, Колтън Херта, демонстрира впечатляваща скорост и оглави класирането с най-добро време от 1:40.320 минути.

С оглед на техническите проблеми, които сполетяха българския пилот, надеждите са механиците на "Кампос Рейсинг" да отстранят повредата навреме, за да може Никола Цолов да се включи пълноценно в квалификацията.