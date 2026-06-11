Виолета Комитова за "Баба Алино": Всички са стояли и са си мълчали. Няма друг начин освен събаряне

В „Баба Алино“ е строено незаконно. Защо не се търсят нотариусите, които са изповядвали сделките? Техните имена трябва да се оповестят публично. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие Виолета Комитова в "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.
Олег Невзоров каза, че всичко му е наред, но за всеки случай избяга. Банките кредитират незаконни строежи. БНБ няма ли да излезе с позиция. Кой ги контролира?, попита тя и добави: „Аз преброих около 10 министерства, отговорни по този случай“.
Комитова даде за пример много тежък случай във Варна. Става дума за 50 блока, които са построени законно, имат собственици, а те чакат да им се подаде ток от години, но това не се случва. „В същото време в „Баба Алино“ има два трафопоста и се подава ток“.
„Тези хора са имали някаква връзка за вода, но сега обектите са много повече. Тази вода плаща ли се някъде или се краде? Така са организирани циганските махали в България. Тук също няма никаква намеса. ВиК холдингът мълчи“, изтъкна бившият служебен регионален министър.
Намесва се някаква посланичка, която вместо да се извини на българския народ – мълчи. Председателката на НС решава да засекрети доклада на ДАНС, коментира още Комитова.
Считам, че всички са стояли и са си мълчали. Отговорността не е само на общината, защото това е мега проект. В такива строежи обикновено се влагат мръсни пари, които не могат да бъдат легализирани. Бързат да ги изперат през строителството. Всичко това се случва с корупция. Ако държавата си беше на място ЕРП-то щеше да прекъсне електроподаването, ВиК щеше да прекъсне водата, общината щеше да преустанови сметосъбирането в района и т.н. , обясни Виолета Комитова.
Удостоверенията за търпимост, се отнасят само за стари сгради, построени до 2001 г. Това бе прието, за да могат нашите баби и дядовци, които нямат нотариални актове, да могат да си изкарат старините. Ако има Акт 16 една сграда, това е равностойно на нотариален акт. Те са започнали по грешния начин строителството и няма друг начин освен събаряне. Жал ми е, че този красив комплекс ще трябва да бъде разрушен, поясни тя.
Аз не мога да си представя, че мога да отида в Гърция, да си харесам терен до морето и да започна да сека и да строя, а хората да си мълчат. На третия ден ще бъда арестувана, каза още Комитова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Водини ни, наше комитке!
19:34 11.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 az СВО Победа 81
Така трябва да се говори, а не със заобикалки и с премълчаване!
А мисирката си глътна граматиката! 🤣
Гледайте го!
19:36 11.06.2026
4 И като събориш какво,а
Коментиран от #8
19:38 11.06.2026
5 Бабата
19:38 11.06.2026
6 Трябва да
19:39 11.06.2026
7 Пич
Новите колко да са нови, като и те не бутат...?!
Защо...?!
Парични оферти ли чакат...?!
Коментиран от #10
19:40 11.06.2026
8 Така е
До коментар #4 от "И като събориш какво,а":но частната собственост е неприкосновена. Хората са си платили. Да ги узаконяват и да се успокоят всички. Толкова незаконно строителство има.
Коментиран от #22, #28, #70
19:41 11.06.2026
9 Инженер Илиева
Цените в магазините, горива, ток, вода - всичко хвърчи, тотален хаос.
Затова ли скачахте по площадите миналата година? За тази промяна ли?
Не, мерси. Предпочитам онова, което беше. Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.
19:42 11.06.2026
10 Ами българите
До коментар #7 от "Пич":които са си купили? Ами бесарабските българи, които са си купили? Те какво да правят.
Коментиран от #16
19:43 11.06.2026
11 тая
19:43 11.06.2026
12 Да,бе
19:45 11.06.2026
13 безпартиен
19:45 11.06.2026
14 Шумен
19:46 11.06.2026
15 България 🇧🇬
Коментиран от #25, #72
19:46 11.06.2026
16 Пич
До коментар #10 от "Ами българите":Как какво ?! Тези които са нарушили закона, и са ги излъгали, да ги обезщетят!!! Изписват се милиардите за сметка на Украйна, но се дават на пострадалите, и Урсула белким получи инфаркт!!!
19:46 11.06.2026
17 Най адекватната архитектка
Радев задължително да я направи Вицепремиер!
19:50 11.06.2026
18 Запознат
19:50 11.06.2026
19 ДрайвингПлежър
А тия всички ще влязат ли в затвора?!
Или бунаците ще платим на пострадалите, а тарикатите ще си харчат рушветите?!
19:51 11.06.2026
20 А мушмороците
19:53 11.06.2026
21 Бг дебил
Комитова е рядко срещана адекватна жена!
Такива хора трябват на България, а не мишоци!
Коментиран от #27
19:54 11.06.2026
22 Който е изповядвал Сделката !
До коментар #8 от "Така е":Да си Плаща !
19:55 11.06.2026
23 Проект на КГБ
Но името му е Олег Невзо.ов - руско.
19:56 11.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Румен Решетников
До коментар #15 от "България 🇧🇬":Руснаците вън от България!
19:59 11.06.2026
26 Павел Пенев
20:00 11.06.2026
27 Бега бе😂
До коментар #21 от "Бг дебил":Тая беше казала,че брашното гърми.
Коментиран от #42
20:01 11.06.2026
28 Те са си платили !
До коментар #8 от "Така е":Но За незаконен Обект !
Кото по документи !
Не съществува !
Какво Са платили ?
----------------
Моя Нотариус !
Ме изгъгри !
Отвсякъде !
За да се убеди че няма проблем !
Въпреки Че !
Имото Не Е Нов !
И Е описан !
Навсякъде !
20:02 11.06.2026
29 Хохохо
Коментиран от #36
20:03 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 дядото
20:07 11.06.2026
32 Дзак
20:09 11.06.2026
33 НАПРОТИВ...- НЕ МЪЛЧИ!
А каза,че случаят ,,Баба-Алино",се използва за иницииране на ,,украинска ксенофобия в България..."...!
Което е възмутително!
20:09 11.06.2026
34 баба яга
и кво уропите са им прибрали париците на хорицата които остават без жилища
и никви наказания и затвор за виновните
20:09 11.06.2026
35 оня с коня
Коментиран от #44, #67
20:10 11.06.2026
36 Да,ама-НЕ...!
До коментар #29 от "Хохохо":Законът е категоричен!
Незаконно строителство,подлежи на събаряне!
Коментиран от #43
20:11 11.06.2026
37 Иванов
20:14 11.06.2026
38 Илиан
20:15 11.06.2026
39 Петров
20:15 11.06.2026
40 И изобщо не съм убеден,че...
Един случаен минувач варненец каза-
,,Та този строеж,всеки варненец знае,че е незаконен,вие сега се сетихте ,че бил незаконен...?!"
20:16 11.06.2026
41 Коцев
20:17 11.06.2026
42 Надявам се...
До коментар #27 от "Бега бе😂":...- не се шегуваш?!
Коментиран от #49
20:18 11.06.2026
43 Да,ама-НЕ...!
До коментар #36 от "Да,ама-НЕ...!":""""Законът е категоричен!Незаконно строителство,подлежи на събаряне! """ ----- Съгласен съм, но не е ли по-добре, вместо строителни отпадъци, които неминуемо ще останат след събарянето, собственниците на къщи в Баба Алино да плащат 20% по-висок данък сгради и да се задължат да пазят природата в областа?
20:18 11.06.2026
44 Дзак
До коментар #35 от "оня с коня":Ако няма корумпирани държавни и общински служители, ако банките следят произхода на парите в преводите и гаранциите, такива случаи не може да има. Всичко това ни бе обещано гарантирано с влизането в Еврозоната!
Коментиран от #65
20:18 11.06.2026
45 Станой
20:19 11.06.2026
46 нннн
И инвеститорът не е - платил си човекът.
Виновни са тия, подписали фалшивите документи. ТЕ трябва да бъдат съдени и осъдени ефективно.
20:21 11.06.2026
47 Пецев
20:23 11.06.2026
48 БКП
20:25 11.06.2026
49 Бега бе😂
До коментар #42 от "Надявам се...":Имаше една тежка катастрофа с автобус с много жертви пострадали.Тази беше министър и каза,че автобусът се е възпламенил понеже в багажното имало брашно за месене и то гръмнало.Не се шегувам.
20:25 11.06.2026
50 анонимен
20:25 11.06.2026
51 Пею
20:26 11.06.2026
52 Гост
20:28 11.06.2026
53 Стоян
20:30 11.06.2026
54 Ганчо
20:31 11.06.2026
55 Таз
20:32 11.06.2026
56 Мнение
20:33 11.06.2026
57 СССС
20:33 11.06.2026
58 Връщай
20:35 11.06.2026
59 Бабов
20:35 11.06.2026
60 Странно
20:36 11.06.2026
61 Държавници
20:37 11.06.2026
62 Кефи ме
20:38 11.06.2026
63 Отстрани
20:41 11.06.2026
64 Кътю
20:44 11.06.2026
65 оня с коня
До коментар #44 от "Дзак":Ти не разбираш - БГ-Банките нямат нужда от Гаранция за въпросния Строеж,защото Парите СА ВНЕСЕНИ от Частно лице или Фирма и на практика те НЕ кредитират,а само ги Съхраняват.Колкото до това да подложат на Разпит Вложителя откъде са парите- ами ако парите са ПРЕВОД от Друга Банка/не е задължително да е Украинска/?Използваш случая да изкараш Еврозоната виновна?А искаш ли да излезем от нея щото си си въобразил че са ни излъгали за нещо?Ами излизай- никой няма да те спре,няма нужда и от никакъв Референдум, мен обаче ме устройва членството ни в Еврозоната и оставам.
20:45 11.06.2026
66 Прою
20:47 11.06.2026
67 сноу
До коментар #35 от "оня с коня":Коня да не те е ритнал между краката бе, че си се разпенил като захарно петле...Какви ги бръщолевиш и уйдурдисваш сякаш си брашчед на укробандягата...Фактите са ясни и без коментар...укрите като истински мафиоти са прескрипали всичко по пътя към далаверата ,всеки джоб е старателно зашит, а празния открит,нищо чудно и петроханците да са ангажирани като масовка за отвличане на вниманието и киропро100то набързо бе тикнат под миндера,гойко каканижеше като бит петел за някакви 5 евро а народа блееше като сакато козле, сякаш са го преместили на друга планета...
20:47 11.06.2026
68 Е чак пък само да са стояли
20:50 11.06.2026
69 Мишо
20:50 11.06.2026
70 Та викаш...!
До коментар #8 от "Така е":,,Хората са си платили..."
А тези ,,хора",нима са толкова глупави,че да не си зададат въпроса-аджеба ние получаваме палати,пък плащаме за тях,колкото един обикновен апартамент...?!
20:52 11.06.2026
71 Иванов
20:54 11.06.2026
72 Квадрат 13
До коментар #15 от "България 🇧🇬":Случайно да сте забелязали, че в момента в България някой вкарва на талази пакистанци, таджики, узбеки и т.н.При този демографски срив и украинците и руснаците, които бягат от войната не виждам с какво пречат. А и най вече бягат и много бесарабски българи.
20:57 11.06.2026
73 един от многото
21:01 11.06.2026
74 гочо
Сега като казва - да се събаря - много ми е интересно кой ще обезщети хората които са си купили жилища там. Щото те имат нотариални актове, имат административни адреси, някои даже по лична карта живеят там. Ако съм на тяхно място ще съдя българските институции наред - реално те се явяват съучастници на изманика Невзоров.
21:02 11.06.2026
75 Стоев
21:06 11.06.2026
76 Точно така
21:06 11.06.2026