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Виолета Комитова за "Баба Алино": Всички са стояли и са си мълчали. Няма друг начин освен събаряне

Виолета Комитова за "Баба Алино": Всички са стояли и са си мълчали. Няма друг начин освен събаряне

11 Юни, 2026 19:26 1 496 76

  • виолета комитова-
  • баба алино-
  • събаряне-
  • мълчание

Олег Невзоров каза, че всичко му е наред, но за всеки случай избяга. Банките кредитират незаконни строежи. БНБ няма ли да излезе с позиция. Кой ги контролира?, попита бившият служебен регионален министър

Виолета Комитова за "Баба Алино": Всички са стояли и са си мълчали. Няма друг начин освен събаряне - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В „Баба Алино“ е строено незаконно. Защо не се търсят нотариусите, които са изповядвали сделките? Техните имена трябва да се оповестят публично. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие Виолета Комитова в "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.

Олег Невзоров каза, че всичко му е наред, но за всеки случай избяга. Банките кредитират незаконни строежи. БНБ няма ли да излезе с позиция. Кой ги контролира?, попита тя и добави: „Аз преброих около 10 министерства, отговорни по този случай“.

Комитова даде за пример много тежък случай във Варна. Става дума за 50 блока, които са построени законно, имат собственици, а те чакат да им се подаде ток от години, но това не се случва. „В същото време в „Баба Алино“ има два трафопоста и се подава ток“.

„Тези хора са имали някаква връзка за вода, но сега обектите са много повече. Тази вода плаща ли се някъде или се краде? Така са организирани циганските махали в България. Тук също няма никаква намеса. ВиК холдингът мълчи“, изтъкна бившият служебен регионален министър.
Намесва се някаква посланичка, която вместо да се извини на българския народ – мълчи. Председателката на НС решава да засекрети доклада на ДАНС, коментира още Комитова.

Считам, че всички са стояли и са си мълчали. Отговорността не е само на общината, защото това е мега проект. В такива строежи обикновено се влагат мръсни пари, които не могат да бъдат легализирани. Бързат да ги изперат през строителството. Всичко това се случва с корупция. Ако държавата си беше на място ЕРП-то щеше да прекъсне електроподаването, ВиК щеше да прекъсне водата, общината щеше да преустанови сметосъбирането в района и т.н. , обясни Виолета Комитова.

Удостоверенията за търпимост, се отнасят само за стари сгради, построени до 2001 г. Това бе прието, за да могат нашите баби и дядовци, които нямат нотариални актове, да могат да си изкарат старините. Ако има Акт 16 една сграда, това е равностойно на нотариален акт. Те са започнали по грешния начин строителството и няма друг начин освен събаряне. Жал ми е, че този красив комплекс ще трябва да бъде разрушен, поясни тя.

Аз не мога да си представя, че мога да отида в Гърция, да си харесам терен до морето и да започна да сека и да строя, а хората да си мълчат. На третия ден ще бъда арестувана, каза още Комитова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Водини ни, наше комитке!

    46 7 Отговор
    Баба Вили е права!

    19:34 11.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 az СВО Победа 81

    58 7 Отговор
    Браво на Комитова!

    Така трябва да се говори, а не със заобикалки и с премълчаване!

    А мисирката си глътна граматиката! 🤣

    Гледайте го!

    19:36 11.06.2026

  • 4 И като събориш какво,а

    13 30 Отговор
    Лесно ще се съборят, но има и друго по-разумно решение! Може да се направи като летен лагер за деца, а през зимата за обучителен и културен център. Има решения, но не и да се руши.

    Коментиран от #8

    19:38 11.06.2026

  • 5 Бабата

    9 29 Отговор
    и тя се яви да си върже гащите пред будалите

    19:38 11.06.2026

  • 6 Трябва да

    10 30 Отговор
    се гради, а не да се руши. Тази уж архитект, ама много злоба. И горките й студенти! Толкова добро строителство, добра инфраструктура, а тази иска да ги събаря. Какво стана с едни палати с басейни, които облитаха с хеликоптер, събориха ли ги не. Никакво събаряне! Да събарят незаконните коптори на ромите по махалите!

    19:39 11.06.2026

  • 7 Пич

    26 7 Отговор
    Скивайте ся ситуацията !!! Бутането трябваше да започне преди седмица, и тази украинска окупация вече да я няма !!! И вместо всички необходими толупи да са на терен и да бутат, те обикалят телевизиите да се жалват от чудовищното беззаконие, сякаш не е тяхното беззаконие, и не е тяхната работа, да бутнат беззаконието!!! А Благо Украинеца от ПП си уволни заместника, и сега заместника ако проговори.....
    Новите колко да са нови, като и те не бутат...?!
    Защо...?!
    Парични оферти ли чакат...?!

    Коментиран от #10

    19:40 11.06.2026

  • 8 Така е

    8 33 Отговор

    До коментар #4 от "И като събориш какво,а":

    но частната собственост е неприкосновена. Хората са си платили. Да ги узаконяват и да се успокоят всички. Толкова незаконно строителство има.

    Коментиран от #22, #28, #70

    19:41 11.06.2026

  • 9 Инженер Илиева

    14 21 Отговор
    Данъците са се вдигнали още, пенсиите и заплатите не мърдат. Тегли се нов дълг от 4 милиарда. Държавата ни е в свръхдефицит!
    Цените в магазините, горива, ток, вода - всичко хвърчи, тотален хаос.
    Затова ли скачахте по площадите миналата година? За тази промяна ли?
    Не, мерси. Предпочитам онова, което беше. Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.

    19:42 11.06.2026

  • 10 Ами българите

    11 16 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    които са си купили? Ами бесарабските българи, които са си купили? Те какво да правят.

    Коментиран от #16

    19:43 11.06.2026

  • 11 тая

    7 17 Отговор
    също се е облажила някак. Според нея всички са виновни, а след колективна вина накрая няма виновен.......

    19:43 11.06.2026

  • 12 Да,бе

    22 1 Отговор
    Като са стояли и мълчали да продължават да го правят,но тоя път в затвора...Иначе да закриване територията,че за какво са ни закони данъци и служби всякакви,а полза никаква.Само престъпниците имат права.

    19:45 11.06.2026

  • 13 безпартиен

    27 0 Отговор
    И нищо за нотариусите???? Вината е тяхна и се чудя как и защо никой не е потърсил отговорност от тях?!Кога ще видим осъден нотариус и да връща парите след като е нанесъл щети в особено големи размери?Или пък е извършил престъпление укривайки умишлено или не документи?

    19:45 11.06.2026

  • 14 Шумен

    22 2 Отговор
    Абе според простолюдието някой са взели по доста милиони на калпак за да се случи строежа на Малката Одеса

    19:46 11.06.2026

  • 15 България 🇧🇬

    23 8 Отговор
    Украинците вън от БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #25, #72

    19:46 11.06.2026

  • 16 Пич

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ами българите":

    Как какво ?! Тези които са нарушили закона, и са ги излъгали, да ги обезщетят!!! Изписват се милиардите за сметка на Украйна, но се дават на пострадалите, и Урсула белким получи инфаркт!!!

    19:46 11.06.2026

  • 17 Най адекватната архитектка

    22 3 Отговор
    която съм слушал! Задължително я гледайте по БТВ!
    Радев задължително да я направи Вицепремиер!

    19:50 11.06.2026

  • 18 Запознат

    7 15 Отговор
    Невзоров е руснак изгонен от България заради шпионаж.Точка.

    19:50 11.06.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    А тия всички ще плащат ли?
    А тия всички ще влязат ли в затвора?!
    Или бунаците ще платим на пострадалите, а тарикатите ще си харчат рушветите?!

    19:51 11.06.2026

  • 20 А мушмороците

    12 0 Отговор
    Едните стояли,мълчали,бъркали си в носа, а мушмороците разменяли пачки.

    19:53 11.06.2026

  • 21 Бг дебил

    17 3 Отговор
    Бг дебирлите драскат тука, колкото да покажат колко са прости!
    Комитова е рядко срещана адекватна жена!
    Такива хора трябват на България, а не мишоци!

    Коментиран от #27

    19:54 11.06.2026

  • 22 Който е изповядвал Сделката !

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Да си Плаща !

    19:55 11.06.2026

  • 23 Проект на КГБ

    7 10 Отговор
    Ако предприемачът беше украинец името му щеше да е Олех Новзоренко


    Но името му е Олег Невзо.ов - руско.

    19:56 11.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Румен Решетников

    9 12 Отговор

    До коментар #15 от "България 🇧🇬":

    Руснаците вън от България!

    19:59 11.06.2026

  • 26 Павел Пенев

    15 4 Отговор
    Браво на Комитова за най стойностния коментар по тази тема.

    20:00 11.06.2026

  • 27 Бега бе😂

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Бг дебил":

    Тая беше казала,че брашното гърми.

    Коментиран от #42

    20:01 11.06.2026

  • 28 Те са си платили !

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Но За незаконен Обект !

    Кото по документи !

    Не съществува !

    Какво Са платили ?

    ----------------

    Моя Нотариус !

    Ме изгъгри !

    Отвсякъде !

    За да се убеди че няма проблем !

    Въпреки Че !

    Имото Не Е Нов !

    И Е описан !

    Навсякъде !

    20:02 11.06.2026

  • 29 Хохохо

    4 4 Отговор
    Да го направят нещо -детски лагер,за хора от наводненията временно да живеят там нещо полезно за обшеството

    Коментиран от #36

    20:03 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 дядото

    9 0 Отговор
    нещо да си чувала за престъпно бездействие,да не говорим за корупция,за оказване помощ на престъпната дейност.сега от същото- виновните няма да бъдат наказани,а невинните ще го отнесат.пфу.

    20:07 11.06.2026

  • 32 Дзак

    13 0 Отговор
    Как е направен кадастрален план? Нали това е в основата на Имотния Регистър. Ако там има корупция, това срива основите на държавата!

    20:09 11.06.2026

  • 33 НАПРОТИВ...- НЕ МЪЛЧИ!

    10 5 Отговор
    ,,Намесва се някаква посланичка, която вместо да се извини на българския народ – МЪЛЧИ."
    А каза,че случаят ,,Баба-Алино",се използва за иницииране на ,,украинска ксенофобия в България..."...!
    Което е възмутително!

    20:09 11.06.2026

  • 34 баба яга

    8 1 Отговор
    Всички са стояли и са си мълчали

    и кво уропите са им прибрали париците на хорицата които остават без жилища
    и никви наказания и затвор за виновните

    20:09 11.06.2026

  • 35 оня с коня

    3 7 Отговор
    Как е възможно БГ да върви напред,след като се назначават такива прости хора като тая за министри?Ето и какви ги плещи:Бил "избягал" Невзоров - а някой да го е гонел?Били кредитирали Банките незаконни строежи- Комитова ли ще държи на ЧАСТНИТЕ Банки кого да кредитират и с колко?Имало 2 Трафопоста в Баба Алино и подавали ток - няма НИТО ЕДИН Трафопост там - те са в СЪСЕДЕН ИМОТ!Възмущава се Комитова и че Укр посланичка мълчала...а Длъжна ли е да говори с който и да е,или е по лично Желание?Та стояли ВсичкиДърж. И общински Служители и са си мълчали...Е бива ли такава простотия да ръси тая особа и да взема хората за Канарчета че ей-така- стояли са си и са мълчали- има лри изобщо хабер Какво е влязло в Джобовете им?! И накрая - ако Държавата си е била на мястото,ЕРП-тата щели да прекъснат Ел.Подаването- ама това са ЧАСТНИ ФИРМИ бе Къзъм - не можеш ти да им казваш на кого да дръпнат Шалтера!Извод:Кухата лейка е ако й се даде власт е по-опасна от ЯО!

    Коментиран от #44, #67

    20:10 11.06.2026

  • 36 Да,ама-НЕ...!

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хохохо":

    Законът е категоричен!
    Незаконно строителство,подлежи на събаряне!

    Коментиран от #43

    20:11 11.06.2026

  • 37 Иванов

    5 2 Отговор
    Първо трябва да се съборят установените вече нарушения Стената, Елените, Приморско и мн. други по южното Чм, Комитова досега къде беше има ли нещо съборено.

    20:14 11.06.2026

  • 38 Илиан

    2 2 Отговор
    Пълна кажа е там и тези дела ще се точат с години. Част от земята незаконно, част законно, половината в кадастъра, половината не, отворени партиди законно и т.н. Държавата е виновна и много хора замесени са си взели парите. Накрая собствениците които са измамени ще осъдят държавата в и всички ще платим жилищата без да разберем.

    20:15 11.06.2026

  • 39 Петров

    4 3 Отговор
    Трябва да се разследва и имота на Комитова, когато беше министър съдейства да се асфалтират пътища.

    20:15 11.06.2026

  • 40 И изобщо не съм убеден,че...

    9 3 Отговор
    ...тия собственици-украинци,дето ми се жалват по тв,не са знаели,че жилищата,които купуват са незаконни...!
    Един случаен минувач варненец каза-
    ,,Та този строеж,всеки варненец знае,че е незаконен,вие сега се сетихте ,че бил незаконен...?!"

    20:16 11.06.2026

  • 41 Коцев

    3 1 Отговор
    Не трябва да се действа избирателно, всички незаконни постройки и запечатани в момента са най-много в София, събаряй.

    20:17 11.06.2026

  • 42 Надявам се...

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бега бе😂":

    ...- не се шегуваш?!

    Коментиран от #49

    20:18 11.06.2026

  • 43 Да,ама-НЕ...!

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да,ама-НЕ...!":

    """"Законът е категоричен!Незаконно строителство,подлежи на събаряне! """ ----- Съгласен съм, но не е ли по-добре, вместо строителни отпадъци, които неминуемо ще останат след събарянето, собственниците на къщи в Баба Алино да плащат 20% по-висок данък сгради и да се задължат да пазят природата в областа?

    20:18 11.06.2026

  • 44 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Ако няма корумпирани държавни и общински служители, ако банките следят произхода на парите в преводите и гаранциите, такива случаи не може да има. Всичко това ни бе обещано гарантирано с влизането в Еврозоната!

    Коментиран от #65

    20:18 11.06.2026

  • 45 Станой

    2 0 Отговор
    Събаряй, най-много запечатани незаконни строежи има в София.

    20:19 11.06.2026

  • 46 нннн

    5 2 Отговор
    Не съм съгласен. Тухлите, бетонът и керемидите не са виновни. И наивниците, купили имоти, не са.
    И инвеститорът не е - платил си човекът.
    Виновни са тия, подписали фалшивите документи. ТЕ трябва да бъдат съдени и осъдени ефективно.

    20:21 11.06.2026

  • 47 Пецев

    3 1 Отговор
    Комитова се прави на дръж ми шапката, в Елените всичко е построено в гората, в Баба Алино върху частни закупени имоти с нередовни документи, кое трябва да е приоритет за събаряне, май Елените, нещо там да е бутнато и за толкова време да е взела някаква позиция.

    20:23 11.06.2026

  • 48 БКП

    4 1 Отговор
    Крадливата баба Яга Комитова, с двата имота, пак се прави на много честна

    20:25 11.06.2026

  • 49 Бега бе😂

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Надявам се...":

    Имаше една тежка катастрофа с автобус с много жертви пострадали.Тази беше министър и каза,че автобусът се е възпламенил понеже в багажното имало брашно за месене и то гръмнало.Не се шегувам.

    20:25 11.06.2026

  • 50 анонимен

    7 1 Отговор
    Абсолютно малоумие ще е , ако се събори готов изграден град, вместо да се използва за нуждите на държавата. НЕВЕЖЕСТВОТО И ПРОСТОТИЯТА СА ГОЛЯМА СИЛА!

    20:25 11.06.2026

  • 51 Пею

    3 0 Отговор
    Айде сега кажете, колко строежи незаконни има в София и кой досега си е мръднал пръстта да събори нещо.

    20:26 11.06.2026

  • 52 Гост

    3 1 Отговор
    Ако управляваше, тая леличка, едва ли щеше да си помисли да бутне и една тухла

    20:28 11.06.2026

  • 53 Стоян

    3 1 Отговор
    Първо погледни какви бяха нарушенията на строежите по твое време като беше министър и какво предприе за събарянето им. Нищо. Сега нещо за един строеж много си се загрижила.

    20:30 11.06.2026

  • 54 Ганчо

    3 1 Отговор
    Тази е най-п---ро--тата министърка. Даде парите за Хемус на Кокорчо и те веднага изчезнаха с ония 9 милиарда да една седмица.

    20:31 11.06.2026

  • 55 Таз

    4 1 Отговор
    Спря строителството на магистралите. На Хемус по-конкретно и носи вина за жертвите по стария път. Да разклона Плевен-Ловеч трябваше да е завършена още миналата година.

    20:32 11.06.2026

  • 56 Мнение

    3 2 Отговор
    Напротив! Има и друг начин. Може след края на войната да отидат и българи да завземат някаква земя около Одеса и да си построят вилает.

    20:33 11.06.2026

  • 57 СССС

    3 0 Отговор
    Бабо Вили в цяла България едни тъмни субекти строят незаконни къщи и не плащат ток и данъци !!! Жокер ,има ги във всеки град и село ,но не ги събаряте !!!

    20:33 11.06.2026

  • 58 Връщай

    3 1 Отговор
    Парите!

    20:35 11.06.2026

  • 59 Бабов

    3 3 Отговор
    Следващият комплекс ще се казва Баба Комитова.Бай Шишков ще даде разрешение по ниската тарифа.

    20:35 11.06.2026

  • 60 Странно

    2 0 Отговор
    Никой не разследва кои са тия олежку невзоров и йони Читадзе

    20:36 11.06.2026

  • 61 Държавници

    4 0 Отговор
    Подведохте харата,оставихте ги да строят и изведнъж,йок.Усещам междунарозен съд

    20:37 11.06.2026

  • 62 Кефи ме

    3 2 Отговор
    Жена с топки!

    20:38 11.06.2026

  • 63 Отстрани

    2 2 Отговор
    Кратко, точно и ясно! Браво!

    20:41 11.06.2026

  • 64 Кътю

    0 1 Отговор
    Като беше министър приоритет и беше да си направи пътя през горите до едно Странджанско село до нейния имот.

    20:44 11.06.2026

  • 65 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Дзак":

    Ти не разбираш - БГ-Банките нямат нужда от Гаранция за въпросния Строеж,защото Парите СА ВНЕСЕНИ от Частно лице или Фирма и на практика те НЕ кредитират,а само ги Съхраняват.Колкото до това да подложат на Разпит Вложителя откъде са парите- ами ако парите са ПРЕВОД от Друга Банка/не е задължително да е Украинска/?Използваш случая да изкараш Еврозоната виновна?А искаш ли да излезем от нея щото си си въобразил че са ни излъгали за нещо?Ами излизай- никой няма да те спре,няма нужда и от никакъв Референдум, мен обаче ме устройва членството ни в Еврозоната и оставам.

    20:45 11.06.2026

  • 66 Прою

    0 1 Отговор
    Интересно като говори общи приказки, кой и е източника на информация, въобще запозната ли е с документи, ходила ли е на място.

    20:47 11.06.2026

  • 67 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Коня да не те е ритнал между краката бе, че си се разпенил като захарно петле...Какви ги бръщолевиш и уйдурдисваш сякаш си брашчед на укробандягата...Фактите са ясни и без коментар...укрите като истински мафиоти са прескрипали всичко по пътя към далаверата ,всеки джоб е старателно зашит, а празния открит,нищо чудно и петроханците да са ангажирани като масовка за отвличане на вниманието и киропро100то набързо бе тикнат под миндера,гойко каканижеше като бит петел за някакви 5 евро а народа блееше като сакато козле, сякаш са го преместили на друга планета...

    20:47 11.06.2026

  • 68 Е чак пък само да са стояли

    0 0 Отговор
    и мълчали нали си трябва някакво действие за да приберат пликчетата пък и как ще мълчат все някаква сума е трябвало да договорят със мълчание не става.

    20:50 11.06.2026

  • 69 Мишо

    2 0 Отговор
    Права е, трябва да се събаря, първо установените незаконни постройки като Стената, Елените, Поморие и мн. други. Незаконните и запечатани строежи в София ,които са най-много, обаче за тях нито вопъл ни стон.

    20:50 11.06.2026

  • 70 Та викаш...!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    ,,Хората са си платили..."
    А тези ,,хора",нима са толкова глупави,че да не си зададат въпроса-аджеба ние получаваме палати,пък плащаме за тях,колкото един обикновен апартамент...?!

    20:52 11.06.2026

  • 71 Иванов

    2 0 Отговор
    Първо да се събарят установените вече незаконни постройки най-вече в София, Елените по южното Чм, да се провери и на Комитова имота и пътищата които са правени до него.

    20:54 11.06.2026

  • 72 Квадрат 13

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "България 🇧🇬":

    Случайно да сте забелязали, че в момента в България някой вкарва на талази пакистанци, таджики, узбеки и т.н.При този демографски срив и украинците и руснаците, които бягат от войната не виждам с какво пречат. А и най вече бягат и много бесарабски българи.

    20:57 11.06.2026

  • 73 един от многото

    1 1 Отговор
    За първи път толкова ясно, точно и разбиващо завладяната държава интервю. Право в целта. БНБ я бяхме пропуснали като надзорник на банките. Всички са червиви, гнили, алчни продажници!

    21:01 11.06.2026

  • 74 гочо

    0 0 Отговор
    Тази беше същата която спря строителството на АМ Хемус, щото уж било незаконно. Три години безвремие, накрая съдът каза че не е имало нищо незаконно. Ама хората от севрна България нямат магистрала. Междувременно тази същата "отклони" 500 милиона евро заделени за строежа на въпросната магистрала. Уж за борба с КОВИД.
    Сега като казва - да се събаря - много ми е интересно кой ще обезщети хората които са си купили жилища там. Щото те имат нотариални актове, имат административни адреси, някои даже по лична карта живеят там. Ако съм на тяхно място ще съдя българските институции наред - реално те се явяват съучастници на изманика Невзоров.

    21:02 11.06.2026

  • 75 Стоев

    0 0 Отговор
    Добре че се появи и подсети някои, че и ти си за разследване.

    21:06 11.06.2026

  • 76 Точно така

    1 0 Отговор
    Всичко да се снесе, като незаконно! И да се накажат всичките участници в този незаконен проект!

    21:06 11.06.2026

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