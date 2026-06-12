България и САЩ се ангажират да задълбочат сътрудничеството в областта на правоприлагането"

Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на високоефективното сътрудничество между България и Съединените щати в областта на правоприлагането. Като ръководител на бюрото, което координира дейността на американските правоохранителни органи извън територията на САЩ, помощник-държавният секретар Уилкокс подчерта отличното оперативно партньорство между Службата за дипломатическа сигурност (DS) към Посолството на САЩ и Министерството на вътрешните работи. Той открои продължаващото сътрудничество между САЩ и България, което защитава гражданите и на двете държави от незаконна миграция, киберпрестъпност, трафик на наркотици и тероризъм. Уилкокс благодари на министър Демерджиев за неговото последователно съдействие и потвърди готовността на Съединените щати да продължат да подкрепят България в постигането на целите ѝ в борбата с престъпността.



„Заедно допринесохме за подобряването на сигурността на най-натоварената граница на България и Европейския съюз и предотвратихме незаконното навлизане на криминални лица в Съединените щати и Европа. Службата за дипломатическа сигурност има дългогодишно партньорство с Министерството на вътрешните работи, изградено чрез съвместни разследвания, операции, обучения и обмен на добри практики – всичко това в служба на общата ни цел да гарантираме безопасността на своите граждани,“ заяви помощник-държавният секретар.



В срещата участва и временно управляващият Посолството на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл, който също изрази признателност за положителните резултати от партньорството. „Тези отношения са пример за успешно двустранно сътрудничество, което служи както на националните интереси на двете ни държави, така и на сигурността на нашите граждани. Очакваме с нетърпение да задълбочим съществуващите направления на взаимодействие и да разширим сътрудничеството в нови области, за да защитим хората си от престъпления и злонамерени действия, които могат да ги застрашат,“ заяви той.

Министър Демерджиев подчерта, че България разглежда САЩ като ключов и стратегически партньор в сферата на сигурността. „Сътрудничеството ни се основава на споделени ценности и на общо разбиране за необходимостта от защита на демократичните институции и върховенството на закона“. Той изрази готовност да работи както за приемственост и предвидимост, така и за надграждане на вече постигнатото, като за целта МВР ще продължи да разчита на подкрепата на САЩ в усилията си в борбата с наркотрафика, организираната престъпност и тероризма.

През последната година сътрудничеството между Съединените щати и България в областта на правоприлагането и граничната сигурност значително се разшири. Засиленият обмен на информация и съвместните разследвания допринесоха за противодействието на транснационалната организирана престъпност, мрежите за трафик на наркотици и хора, идентифицирането и задържането на доказани или заподозрени терористи и други високорискови лица, предотвратяването на киберзаплахи, ограничаването на незаконната миграция и успешното подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления.

От българска страна в срещата участваха още главен комисар Мартин Златков, директор на ГДБОП и старши комисар Радослав Кулеков, заместник-директор на ГД „Гранична полиция“.