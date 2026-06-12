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България и САЩ се ангажират да задълбочат сътрудничеството в областта на правоприлагането

България и САЩ се ангажират да задълбочат сътрудничеството в областта на правоприлагането

12 Юни, 2026 19:59 522 18

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  • сащ-
  • правоприлагане

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с срещна с помощник-държавния секретар на САЩ по дипломатическата сигурност Тод Уилкокс

България и САЩ се ангажират да задълбочат сътрудничеството в областта на правоприлагането - 1
Снимка: Посолство на САЩ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на високоефективното сътрудничество между България и Съединените щати в областта на правоприлагането. Като ръководител на бюрото, което координира дейността на американските правоохранителни органи извън територията на САЩ, помощник-държавният секретар Уилкокс подчерта отличното оперативно партньорство между Службата за дипломатическа сигурност (DS) към Посолството на САЩ и Министерството на вътрешните работи. Той открои продължаващото сътрудничество между САЩ и България, което защитава гражданите и на двете държави от незаконна миграция, киберпрестъпност, трафик на наркотици и тероризъм. Уилкокс благодари на министър Демерджиев за неговото последователно съдействие и потвърди готовността на Съединените щати да продължат да подкрепят България в постигането на целите ѝ в борбата с престъпността.

„Заедно допринесохме за подобряването на сигурността на най-натоварената граница на България и Европейския съюз и предотвратихме незаконното навлизане на криминални лица в Съединените щати и Европа. Службата за дипломатическа сигурност има дългогодишно партньорство с Министерството на вътрешните работи, изградено чрез съвместни разследвания, операции, обучения и обмен на добри практики – всичко това в служба на общата ни цел да гарантираме безопасността на своите граждани,“ заяви помощник-държавният секретар.

В срещата участва и временно управляващият Посолството на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл, който също изрази признателност за положителните резултати от партньорството. „Тези отношения са пример за успешно двустранно сътрудничество, което служи както на националните интереси на двете ни държави, така и на сигурността на нашите граждани. Очакваме с нетърпение да задълбочим съществуващите направления на взаимодействие и да разширим сътрудничеството в нови области, за да защитим хората си от престъпления и злонамерени действия, които могат да ги застрашат,“ заяви той.

Министър Демерджиев подчерта, че България разглежда САЩ като ключов и стратегически партньор в сферата на сигурността. „Сътрудничеството ни се основава на споделени ценности и на общо разбиране за необходимостта от защита на демократичните институции и върховенството на закона“. Той изрази готовност да работи както за приемственост и предвидимост, така и за надграждане на вече постигнатото, като за целта МВР ще продължи да разчита на подкрепата на САЩ в усилията си в борбата с наркотрафика, организираната престъпност и тероризма.

През последната година сътрудничеството между Съединените щати и България в областта на правоприлагането и граничната сигурност значително се разшири. Засиленият обмен на информация и съвместните разследвания допринесоха за противодействието на транснационалната организирана престъпност, мрежите за трафик на наркотици и хора, идентифицирането и задържането на доказани или заподозрени терористи и други високорискови лица, предотвратяването на киберзаплахи, ограничаването на незаконната миграция и успешното подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления.

От българска страна в срещата участваха още главен комисар Мартин Златков, директор на ГДБОП и старши комисар Радослав Кулеков, заместник-директор на ГД „Гранична полиция“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Схемата е ясна

    10 1 Отговор
    Краварите ще гепят награбените от Шиши милиарди. Може би по-късно и тия от Боко. Българите ще го ду....ме, заради корумпираните ни прокурори и съдии!

    Коментиран от #2

    20:02 12.06.2026

  • 2 Боруна Лом

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Схемата е ясна":

    ПОРЕДНИТЕ ОТНЕСЕНИ МИЛИАРДИ! КН..ЕФ..16 ЗАЩО НЕ ЛЕТЯТ И И ДРУГИТЕ ОЩЕ ГИ НЯМА?

    20:04 12.06.2026

  • 3 Гробар

    3 0 Отговор
    По-дълбоко от това можете ли? Браво. Шампиони.

    20:14 12.06.2026

  • 4 Гост

    3 2 Отговор
    Гърците ви забиха нож в гърба, а Радев ще им дава вода без пари.

    Коментиран от #6

    20:15 12.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    България да възприеме някой неща в правораздаването от САШт-
    например сумиране на наказанията, а не само най-голямото и ... да си върнем сммърртното наказание❗

    20:15 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе

    2 0 Отговор
    Само глупости.

    20:18 12.06.2026

  • 8 Пуфи

    3 0 Отговор
    Абе направо главен прокурор от Вашингтон и да ни колонизират барем се опраиме

    20:19 12.06.2026

  • 9 Браво, Тръмп!

    2 2 Отговор
    Срещу миграцията, каналите за оръжие и наркотици!
    Стричи им дъвката !!!
    Ха! Радко , тичай за памперс!

    20:20 12.06.2026

  • 10 Не случайно е посещението!

    3 0 Отговор
    Щото тия са на управление на МI 6
    Сега ще се потят по цяла вечер

    А, Радев? Как ще изпълняваш наредбите от глобалистите, когато Тръмп те предупреди?

    20:23 12.06.2026

  • 11 Интересно

    2 1 Отговор
    Колко ще искат да им платим?

    Коментиран от #14

    20:28 12.06.2026

  • 12 хаха

    1 1 Отговор
    Що не добавите и тРаша, че да стане най-сиганските "държави" щели билЕ да "правоприлагат"?

    20:29 12.06.2026

  • 13 Интересно

    1 1 Отговор
    Що за човек би се изтипосал на среща на високо равнище облечен в зелено сако, лилава риза и шарена вратовръзка?

    20:30 12.06.2026

  • 14 Попитали са

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Интересно":

    Защо България се отказва от инвестиционни проекти , а ги дава на Турция..
    Това не е отбелязано

    Коментиран от #15

    20:30 12.06.2026

  • 15 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Попитали са":

    Няма да се учудя, ако е така.
    На стадото му се снася само онази част от информацията, която ще поддържа вярата му в правилният курс към светлото бъдеще.

    20:33 12.06.2026

  • 16 Ъъъ

    0 0 Отговор
    България и САЩ се ангажират да задълбочат сътрудничеството в областта на правоприлагането"

    Да се чете:

    България се ангажира да изпълнява американските прищявки в областа на правоприлането

    20:35 12.06.2026

  • 17 писарке не ни занимавай с глупости че

    1 0 Отговор
    Финансовият трус в „Лукойл Нефтохим“
    Сериозен вътрешен риск за пазара у нас представлява неяснотата около финансовото състояние на рафинерията „Лукойл Нефтохим“ и огромният арбитражен иск срещу България на стойност 3 милиарда евро. Процесът може да предизвика тежък трус на пазара в страната.

    Евентуално неблагоприятно развитие на делото ще принуди търговците да вдигнат цените по бензиностанциите, независимо от движението на международните котировки на петрола. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че съседните държави имат наложена забрана за износ на горива, което би направило алтернативния внос в България изключително труден.

    Венцислав Пенгезов: „Тези пари обаче откъде ще бъдат компенсирани, освен от потребителите?“

    20:35 12.06.2026

  • 18 Ясно е

    1 0 Отговор
    Че са изискали среща с Демерджиев
    Щото Петрохан ..стои

    Щото Петрохан се случи след посещение на Пат Фалън
    Щото знаят, че и при Радев каналите през БГ продължават..

    Да отиват за памперси, всичките управляващи..
    Няма да могат да спят вече

    Густо

    20:37 12.06.2026

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